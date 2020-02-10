أول تعليق من ترامب على فيروس (كورونا)

الصحة العالمية تشبه الإصابات بـ (كورونا) خارج الصين بـ "الشرارة التي قد تتحول إلى حريق كبير"تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل 12 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة، حيث غادر مصابان اثنان المستشفى بعد شفائهما، وذلك دون تسجيل أي وفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة.



يذكر، أن عدد المصابين بالفيروس، الذي بدأ انتشاره في الصين أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بلغ أكثر من 40 ألف شخص.، وأودى الفيروس بحياة أكثر من 900 شخص، معظمهم في الصين.

رام الله - دنيا الوطنعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على انتشار فيروس (كورونا) في الصين، وبعض دول العالم، بالقول، إنه يتوقع انتهاء انتشار فيروس (كورونا) في نيسان/ أبريل المقبل، مع زيادة درجة حرارة الجو.وقال ترامب، اليوم الاثنين، إن "الفيروس سينتهي بطبيعة الحال في أبريل"، مضيفاً أن "الحرارة تقتل هذا النوع من الفيروس"، وفق (روسيا اليوم).