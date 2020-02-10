الإمارات تُعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد

فايروس كورونا - تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.



وأضافت وفق ما نقلت قناة (العربية)، أن جميع الحالات المسجلة بفيروس (كورونا)، مستقرة باستثناء حالة واحدة، مشيرة إلى أن الحالة الجديدة، لشخص يحمل الجنسية الهندية.



أعلنت السلطات الصينية عن ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 908 أشخاص، والمصابين إلى أكثر من 40 ألفاً، مشيرة إلى أنه تم شفاء 3281 مصاباً بالفيروس.



وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان اليوم الاثنين: "اعتباراً من منتصف ليل التاسع من شبابط/ فبراير، تلقت لجنة الصحة الحكومية بيانات من 31 مقاطعة، تفيد بأن عدد المصابين بلغ نحو 40171 حالة مؤكدة بفيروس (كورونا)، من بينهم 6484 حالة حرجة، وتوفي 908​​​ أشخاص".