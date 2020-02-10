عربي

الإمارات تُعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد

الإمارات تُعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد
فايروس كورونا - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.

وأضافت وفق ما نقلت قناة (العربية)، أن جميع الحالات المسجلة بفيروس (كورونا)، مستقرة باستثناء حالة واحدة، مشيرة إلى أن الحالة الجديدة، لشخص يحمل الجنسية الهندية.

أعلنت السلطات الصينية عن ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 908 أشخاص، والمصابين إلى أكثر من 40 ألفاً، مشيرة إلى أنه تم شفاء 3281 مصاباً بالفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان اليوم الاثنين: "اعتباراً من منتصف ليل التاسع من شبابط/ فبراير، تلقت لجنة الصحة الحكومية بيانات من 31 مقاطعة، تفيد بأن عدد المصابين بلغ نحو 40171 حالة مؤكدة بفيروس (كورونا)، من بينهم 6484 حالة حرجة، وتوفي 908​​​ أشخاص".

أخبار ذات صلة

تركيا: قواتنا تقصف مواقع الجيش السوري بشكل مكثف دون انقطاع في إدلب

تركيا: قواتنا تقصف مواقع الجيش السوري بشكل مكثف دون انقطاع في إدلب

مقتل متظاهر عراقي في احتجاجات وسط الناصرية

مقتل متظاهر عراقي في احتجاجات وسط الناصرية

انفجار سيارة مفخخة في عفرين بشمال غربي سوريا ومقتل ستة أشخاص

انفجار سيارة مفخخة في عفرين بشمال غربي سوريا ومقتل ستة أشخاص

وزير سوداني يُطالب بحسم قضية التطبيع مع إسرائيل

وزير سوداني يُطالب بحسم قضية التطبيع مع إسرائيل

حمد بن جاسم: اتفاقية إسرائيلية عربية ستُوقّع قريباً

حمد بن جاسم: اتفاقية إسرائيلية عربية ستُوقّع قريباً

وزير الإعلام السوداني: سحب قواتنا من اليمن ليس سهلاً

وزير الإعلام السوداني: سحب قواتنا من اليمن ليس سهلاً

هذه حقيقة بناء منشآت أميركية جديدة في مناطق النفط في سوريا

هذه حقيقة بناء منشآت أميركية جديدة في مناطق النفط في سوريا

أبو الغيط: تثبيت الهدنة على رأس أولوياتنا في تسوية الأزمة الليبية

أبو الغيط: تثبيت الهدنة على رأس أولوياتنا في تسوية الأزمة الليبية

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

السفراء العرب يطالبون بريطانيا برفض قاطع لـ(صفقة القرن)

السفراء العرب يطالبون بريطانيا برفض قاطع لـ(صفقة القرن)

استطلاع للرأي: 89.2% من الفلسطينيين يعارضون بدرجات متفاوتة (صفقة القرن)

استطلاع للرأي: 89.2% من الفلسطينيين يعارضون بدرجات متفاوتة (صفقة القرن)

محكمة عوفر تحكم على فتى من الخليل بالسجن 24 شهراً وغرامة باهظة

محكمة عوفر تحكم على فتى من الخليل بالسجن 24 شهراً وغرامة باهظة

وزير الاقتصاد: إجراءات حكومية لدعم المزارع الفلسطيني

وزير الاقتصاد: إجراءات حكومية لدعم المزارع الفلسطيني

الحسيني: ندعم خطوات الرئيس الرافضة جملة وتفصيلا لـ(صفقه القرن)

الحسيني: ندعم خطوات الرئيس الرافضة جملة وتفصيلا لـ(صفقه القرن)

قوات الاحتلال تعزز تواجدها في شارع العوجا شمال أريحا

قوات الاحتلال تعزز تواجدها في شارع العوجا شمال أريحا

بالإجماع.. عوض مسحل رئيساً لنقابة العاملين في جامعة القدس المفتوحة

بالإجماع.. عوض مسحل رئيساً لنقابة العاملين في جامعة القدس المفتوحة

دعوات لأوسع مشاركة بالفعاليات المركزية الرافضة لـ(صفقة القرن) غداً

دعوات لأوسع مشاركة بالفعاليات المركزية الرافضة لـ(صفقة القرن) غداً

منوعات

هل هذه خطيبة نجم طيور الجنة &#34;الوليد مقداد&#34;؟

هل هذه خطيبة نجم طيور الجنة "الوليد مقداد"؟

شاهد رومانسية دينا الشربيني وعمرو دياب في السعودية

شاهد رومانسية دينا الشربيني وعمرو دياب في السعودية

طبيب يستغل أنجلينا جولي للاعتداء على مريضاته

طبيب يستغل أنجلينا جولي للاعتداء على مريضاته

نتوءات غريبة تظهر على وجه أصالة تثير التساؤلات

نتوءات غريبة تظهر على وجه أصالة تثير التساؤلات

وائل كفوري سيدخل مجدداً القفص الذهبي

وائل كفوري سيدخل مجدداً القفص الذهبي

فينيكس أفضل ممثل وزيلويغر أفضل ممثلة.. أوسكار 2020 بالأسماء

فينيكس أفضل ممثل وزيلويغر أفضل ممثلة.. أوسكار 2020 بالأسماء

16 ألف دولار غرامة لكويتي بسبب إساءته للفنانة أحلام

16 ألف دولار غرامة لكويتي بسبب إساءته للفنانة أحلام

بأمر ملكي.. إليزابيث تطالب الأمير هاري وميغان بالعودة إلى بريطانيا

بأمر ملكي.. إليزابيث تطالب الأمير هاري وميغان بالعودة إلى بريطانيا

محمد رمضان يرد على الطيار الموقوف عن العمل بسببه: &#34;أنا صعيدي&#34;

محمد رمضان يرد على الطيار الموقوف عن العمل بسببه: "أنا صعيدي"

الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين

الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين

عربي

الإمارات تُعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد

الإمارات تُعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد

تركيا: قواتنا تقصف مواقع الجيش السوري بشكل مكثف دون انقطاع في إدلب

تركيا: قواتنا تقصف مواقع الجيش السوري بشكل مكثف دون انقطاع في إدلب

مقتل متظاهر عراقي في احتجاجات وسط الناصرية

مقتل متظاهر عراقي في احتجاجات وسط الناصرية

انفجار سيارة مفخخة في عفرين بشمال غربي سوريا ومقتل ستة أشخاص

انفجار سيارة مفخخة في عفرين بشمال غربي سوريا ومقتل ستة أشخاص