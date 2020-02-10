شركة كهرباء غزة تُصدر تنويهاً "مهماً" بشأن جدول الوصل وساعات العجز

أكدت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، بأن مستوى الطلب على الطاقة، وصل مستويات قياسية في ظل هذه الأجواء شديدة البرودة، وخاصة في فترات الذروة المسائية.





وأضافت: سجل الطلب (الاحتياج) هذه الليلة قرابة (620) ميجاوات، فيما المتوفر من كهرباء قرابة (208) ميجاوات، من المحطة (88) ومن الجانب الإسرائيلي (120)، وهي كمية قليلة جداً لا يمكنها سد فجوة العجز الكبيرة الناتجة عن ازدياد الطلب في مختلف المناطق.





وتابعت: بالتالي انعكس ذلك بشكل مباشر وكبير على جدول توزيع الكهرباء، وتقلصت ساعات وصل التيار الكهربائي بشكل كبير، حيث تعدت ساعات العجز أكثر من ثلاث ساعات.



وأكدت شركة توزيع الكهرباء، أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة، وسد جزء من العجز المتولد عن الاحتياج الكبير للطاقة.



كما أكدت بأن طواقمها متواجدة في الميدان، وفي جميع المناطق استجابة للعديد من الإشارات والتبليغات، ولمساعدة الكثيرين الذين يبلغون عن أعطال، داعية جمهور المواطنين للإبلاغ عن أي طارئ في موضوع الكهرباء، بالاتصال على الرقم 133 الخاص بالشركة.

رام الله - دنيا الوطن