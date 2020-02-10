شؤون فلسطينية

الشيخ: أنباء سحب مشروع القرار بمجلس الأمن جزء من حرب شرسة ضد القيادة

الشيخ: أنباء سحب مشروع القرار بمجلس الأمن جزء من حرب شرسة ضد القيادة
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ: إن ما يُشاع من أخبار حول مشروع القرار، المنوي تقديمه في مجلس الأمن، جزء من حرب شرسة، تُشن ضد القيادة الفلسطينية. 

وأكد في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): أن المشاورات ما زالت مستمرة، رغم حرب أمريكا وضغطها على كل العالم؛ لعدم تمرير مشروع القرار. 

وقال الشيخ: غداً خطاب هام للرئيس أبو مازن في مجلس الأمن.

وكانت قناة (الجزيرة) القطرية قالت: إن التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن عملية السلام بالشرق الأوسط، تأجل لأجل غير مسمى.

كما قالت قناة (سكان نيوز)، إن السلطة الفلسطينية، تراجعت عن طلب التصويت في الأمم المتحدة، على قرار حول خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).

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