بيان القمة الإفريقية يؤكد التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني برفض (صفقة القرن)



وذكر البيان الختامي لقمة الاتحاد الإفريقي، ضرورة إيجاد تسوية سياسية سلمية للنزاع العربي الإسرائيلي، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



وشدد الاتحاد الإفريقي على دعم الوضع القانوني الشرعي لمدينة القدس الشرقية، كعاصمة لدولة فلسطين، والامتناع عن أي إجراء أو عمل من شأنه تقويض الوضع الشرعي لمدينة القدس.



كما اعتبر البيان جميع المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري، لاغية وباطلة.



يشار إلى أن رئيس الوزراء د. محمد اشتية، ألقى كلمة أمس الأحد في قمة الاتحاد الإفريقي، داعياً دول الاتحاد الإفريقي إلى رفض (صفقة القرن).

رام الله - دنيا الوطنأكد البيان الختامي للقمة الإفريقية، التي عقدت في أديس أبابا على مدار يومين، التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في رفض خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).