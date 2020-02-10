عريقات: ما يروج حول سحب مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن عارٍ عن الصحة

مجلس الأمن الدولي

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات اليوم الاثنين: إن ما يروج حول سحب مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز لمجلس الأمن، عارٍ عن الصحة ولا أساس له.



وأضاف وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أن مشروع القرار موزع ولا زال قيد التداول، وعندما تنتهي المشاورات ونضمن الصيغة التى قدمناها دون انتقاص أو تغيير لثوابتنا سيتم عرضه للتصويت، علمًا بأن مشروع القرار لم يطرح بالورقة الزرقاء للتصويت حتى يقال إنه جرى سحبه.



وكانت قناة (الجزيرة) القطرية قالت اليوم: إن التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن عملية السلام بالشرق الأوسط، تأجل لأجل غير مسمى.



كما قالت قناة (سكان نيوز): إن السلطة الفلسطينية تراجعت عن طلب التصويت في الأمم المتحدة، على قرار حول خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).



وكان موقع قناة (فرانس 24)، قال أمس الأحد: إنه تم تعديل الصيغة الأولى لنص مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن، والذي قدم بواسطة تونس وإندونيسيا، بحيث تم حذف "إدانة" خطة السلام الأمريكية التي أعلن عنها ترامب في 28 كانون الثاني/يناير، وتم تخفيف لهجة القرار وهو يمتنع أيضا عن ذكر الولايات المتحدة.



ومن المقرر أن يلقى الرئيس محمود عباس كلمته أما مجلس الأمن غداً فى الخامسة مساءً توقيت فلسطين.



ونقلت قناة (الميادين) عن مصادر مقربة من الرئيس، محمود عباس، أن هناك ضغوطاً على الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي لسحب قرار إدانة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).



وأضافت القناة: أن الرئيس عباس يتعرض لضغوط غير مسبوقة في نيويورك قبل ساعات من موعد كلمته في الأمم المتحدة.