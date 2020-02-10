السفراء العرب يطالبون بريطانيا برفض قاطع لـ(صفقة القرن)





جاء ذلك في رسالة وجهها السفراء العرب في لندن إلى وزير خارجية بريطانيا، دومنيك راب قبيل إجتماع مجلس الأمن غدا بحضور الرئيس محمود عباس الذي سيلقي كلمة هامة يخاطب بها العالم عن الموقف الفلسطيني من صفقة ترامب.



وطالب السفراء العرب الحكومة البريطانية وفق بيان وصل بموقف واضح ورفض صريح لصفقة القرن في اجتماع مجلس الامن المزمع عقده يوم غد، مؤكدين على ان لدى المملكة المتحدة مسؤولية تاريخية ودرور للعبه ليس فقط بالتوصل لسلام عادل وشامل حسب القانون والقرارات الدولية بل وبشكل اعم بالعمل على الالتزام بتطبيق القانون والقرارات الدولية وحمايتها من الخروقات والتجاوزات الإسرائيلية المستمرة. كما طالب السفراء العرب في رسالتهم الحكومة البريطانية بوجوب استمرار دعمها العلني لحل الدولتين على أساس القرارات الدولية والرفض الحازم والجاد لاي مبادرات او خطوات أحادية الجانب.



من جهته قال السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة د. حسام زملط ان الرسالة جاءت بعد اجتماع طارئ للسفراء العرب لمناقشة الموقف البريطاني من صفقة القرن وآليات تعزيز العمل العربي المشترك في بريطانيا.





وأضاف زملط أن الموقف الرسمي البريطاني متضارب فمن جهة رحبت الحكومة البريطانية بجهود ترامب، ومن جهة أخرى أعلنت انها لا تتبنى ما جاء في الخطة الأمريكية واعادت التأكيد على تمسكها بحل الدولتين على أساس القرارات الدولية ولا قانونية الاستعمار ومساعي الضم.





وأضاف: على استمرار وتكثيف الجهود على المستوى الرسمي والبرلماني والشعبي البريطاني من أجل حث الحكومة البريطانية على اتخاذ مواقف وقرارات واضحة وملموسة، خصوصا الرفض القاطع لصفقة القرن، والاعتراف بدولة فلسطين ومنع دخول بضائع المستوطنات الى الأسواق البريطانية.





وأكد زملط على أهمية العمل العربي المشترك كنقطة انطلاق أساسية في الساحة البريطانية، موجهًا شكره لجميع السفراء العرب في لندن ودولهم الشقيقة على الدعم الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنطالب السفراء العرب المعتمدون لدى المملكة المتحدة الحكومة البريطانية برفض قاطع لـ(صفقة القرن) التي طرحها الرئيس الأمريكي لانها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتشكل خرق واضح لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.