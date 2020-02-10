(الميادين): الرئيس عباس يتعرض لضغوط غير مسبوقة بنيويورك قبل ساعات من كلمته

الرئيس عباس في الأمم المتحدة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت قناة (الميادين) عن مصادر مقربة من الرئيس، محمود عباس، أن هناك ضغوطاً على الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي لسحب قرار إدانة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).



وأضافت القناة: أن الرئيس عباس يتعرض لضغوط غير مسبوقة في نيويورك قبل ساعات من موعد كلمته في الأمم المتحدة.



ووفق قناة (سكان نيوز)، فإن السلطة الفلسطينية تراجعت عن طلب التصويت في الأمم المتحدة، على قرار حول خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).



وكان موقع قناة (فرانس 24)، قال أمس الأحد: إنه تم تعديل الصيغة الأولى لنص مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن، والذي قدم بواسطة تونس وإندونيسيا، بحيث تم حذف "إدانة" خطة السلام الأمريكية التي أعلن عنها ترامب في 28 كانون الثاني/يناير، وتم تخفيف لهجة القرار وهو يمتنع أيضا عن ذكر الولايات المتحدة.



وكان من المنتظر التصويت على النص الثلاثاء بحضور الرئيس محمود عباس.