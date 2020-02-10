عاجل

  • (الميادين):الرئيس عباس يتعرض لضغوط غير مسبوقة بنيويورك قبل ساعات من موعد كلمته بالأمم المتحدة

  • البيان الختامي للقمة الإفريقية: جميع المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري لاغية وباطلة

  • البيان الختامي للقمة الإفريقية يؤكد التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني برفض خطة السلام الأمريكية

عربي

تركيا: قواتنا تقصف مواقع الجيش السوري بشكل مكثف دون انقطاع في إدلب

تركيا: قواتنا تقصف مواقع الجيش السوري بشكل مكثف دون انقطاع في إدلب
مقاتلات تركية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت تركيا أن قواتها تواصل قصف مواقع الجيش السوري بشكل مكثف دون انقطاع، رداً على الهجوم على نقطة مراقبتها في منطقة إدلب.

ودعت أنقرة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لدعمها وسط هذا التصعيد، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وقال المتحدث باسم حزب (العدالة والتنمية) الحاكم في تركيا، عمر جليك، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الاثنين، إن "قصف مواقع النظام السوري متواصل بشكل مكثف دون انقطاع" ردا على مقتل خمسة عسكريين أتراك بالهجوم في إدلب الذي حملت أنقرة القوات الحكومية في سوريا المسؤولية عنه.

وشدد جليك على أن "انسحاب القوات التركية من نقاط المراقبة في إدلب غير وارد"، موضحا أنها "تواصل تنفيذ مهامها بشكل حاسم".

واتهم المسؤول التركي "النظام السوري بالاستمرار في عدوانه وانتهاك كافة التفاهمات لنسف اتفاق خفض التصعيد في إدلب".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل خمسة جنود أتراك بهجوم للقوات السورية، اليوم الاثنين، على موقع للمراقبة في تفتناز بشمال سوريا، مضيفة أن القوات التركية ردت على الهجوم.

 

أخبار ذات صلة

مقتل متظاهر عراقي في احتجاجات وسط الناصرية

مقتل متظاهر عراقي في احتجاجات وسط الناصرية

انفجار سيارة مفخخة في عفرين بشمال غربي سوريا ومقتل ستة أشخاص

انفجار سيارة مفخخة في عفرين بشمال غربي سوريا ومقتل ستة أشخاص

وزير سوداني يُطالب بحسم قضية التطبيع مع إسرائيل

وزير سوداني يُطالب بحسم قضية التطبيع مع إسرائيل

حمد بن جاسم: اتفاقية إسرائيلية عربية ستُوقّع قريباً

حمد بن جاسم: اتفاقية إسرائيلية عربية ستُوقّع قريباً

وزير الإعلام السوداني: سحب قواتنا من اليمن ليس سهلاً

وزير الإعلام السوداني: سحب قواتنا من اليمن ليس سهلاً

هذه حقيقة بناء منشآت أميركية جديدة في مناطق النفط في سوريا

هذه حقيقة بناء منشآت أميركية جديدة في مناطق النفط في سوريا

أبو الغيط: تثبيت الهدنة على رأس أولوياتنا في تسوية الأزمة الليبية

أبو الغيط: تثبيت الهدنة على رأس أولوياتنا في تسوية الأزمة الليبية

السودان يطلب دعما من الأمم المتحدة لتحقيق السلام الدائم في أراضيه

السودان يطلب دعما من الأمم المتحدة لتحقيق السلام الدائم في أراضيه

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

استطلاع للرأي: 89.2% من الفلسطينيين يعارضون بدرجات متفاوتة (صفقة القرن)

استطلاع للرأي: 89.2% من الفلسطينيين يعارضون بدرجات متفاوتة (صفقة القرن)

محكمة عوفر تحكم على فتى من الخليل بالسجن 24 شهراً وغرامة باهظة

محكمة عوفر تحكم على فتى من الخليل بالسجن 24 شهراً وغرامة باهظة

وزير الاقتصاد: إجراءات حكومية لدعم المزارع الفلسطيني

وزير الاقتصاد: إجراءات حكومية لدعم المزارع الفلسطيني

الحسيني: ندعم خطوات الرئيس الرافضة جملة وتفصيلا لـ(صفقه القرن)

الحسيني: ندعم خطوات الرئيس الرافضة جملة وتفصيلا لـ(صفقه القرن)

قوات الاحتلال تعزز تواجدها في شارع العوجا شمال أريحا

قوات الاحتلال تعزز تواجدها في شارع العوجا شمال أريحا

بالإجماع.. عوض مسحل رئيساً لنقابة العاملين في جامعة القدس المفتوحة

بالإجماع.. عوض مسحل رئيساً لنقابة العاملين في جامعة القدس المفتوحة

دعوات لأوسع مشاركة بالفعاليات المركزية الرافضة لـ(صفقة القرن) غداً

دعوات لأوسع مشاركة بالفعاليات المركزية الرافضة لـ(صفقة القرن) غداً

الخضري: قرار إسرائيل منع تصدير المنتجات الزراعية للضفة الغربية خطير

الخضري: قرار إسرائيل منع تصدير المنتجات الزراعية للضفة الغربية خطير

منوعات

هل هذه خطيبة نجم طيور الجنة &#34;الوليد مقداد&#34;؟

هل هذه خطيبة نجم طيور الجنة "الوليد مقداد"؟

شاهد رومانسية دينا الشربيني وعمرو دياب في السعودية

شاهد رومانسية دينا الشربيني وعمرو دياب في السعودية

طبيب يستغل أنجلينا جولي للاعتداء على مريضاته

طبيب يستغل أنجلينا جولي للاعتداء على مريضاته

نتوءات غريبة تظهر على وجه أصالة تثير التساؤلات

نتوءات غريبة تظهر على وجه أصالة تثير التساؤلات

وائل كفوري سيدخل مجدداً القفص الذهبي

وائل كفوري سيدخل مجدداً القفص الذهبي

فينيكس أفضل ممثل وزيلويغر أفضل ممثلة.. أوسكار 2020 بالأسماء

فينيكس أفضل ممثل وزيلويغر أفضل ممثلة.. أوسكار 2020 بالأسماء

16 ألف دولار غرامة لكويتي بسبب إساءته للفنانة أحلام

16 ألف دولار غرامة لكويتي بسبب إساءته للفنانة أحلام

بأمر ملكي.. إليزابيث تطالب الأمير هاري وميغان بالعودة إلى بريطانيا

بأمر ملكي.. إليزابيث تطالب الأمير هاري وميغان بالعودة إلى بريطانيا

محمد رمضان يرد على الطيار الموقوف عن العمل بسببه: &#34;أنا صعيدي&#34;

محمد رمضان يرد على الطيار الموقوف عن العمل بسببه: "أنا صعيدي"

الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين

الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين

عربي

مقتل متظاهر عراقي في احتجاجات وسط الناصرية

مقتل متظاهر عراقي في احتجاجات وسط الناصرية

انفجار سيارة مفخخة في عفرين بشمال غربي سوريا ومقتل ستة أشخاص

انفجار سيارة مفخخة في عفرين بشمال غربي سوريا ومقتل ستة أشخاص

وزير سوداني يُطالب بحسم قضية التطبيع مع إسرائيل

وزير سوداني يُطالب بحسم قضية التطبيع مع إسرائيل

حمد بن جاسم: اتفاقية إسرائيلية عربية ستُوقّع قريباً

حمد بن جاسم: اتفاقية إسرائيلية عربية ستُوقّع قريباً