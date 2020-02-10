تركيا: قواتنا تقصف مواقع الجيش السوري بشكل مكثف دون انقطاع في إدلب





وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل خمسة جنود أتراك بهجوم للقوات السورية، اليوم الاثنين، على موقع للمراقبة في تفتناز بشمال سوريا، مضيفة أن القوات التركية ردت على الهجوم.

رام الله - دنيا الوطنأكدت تركيا أن قواتها تواصل قصف مواقع الجيش السوري بشكل مكثف دون انقطاع، رداً على الهجوم على نقطة مراقبتها في منطقة إدلب.ودعت أنقرة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لدعمها وسط هذا التصعيد، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وقال المتحدث باسم حزب (العدالة والتنمية) الحاكم في تركيا، عمر جليك، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الاثنين، إن "قصف مواقع النظام السوري متواصل بشكل مكثف دون انقطاع" ردا على مقتل خمسة عسكريين أتراك بالهجوم في إدلب الذي حملت أنقرة القوات الحكومية في سوريا المسؤولية عنه.وشدد جليك على أن "انسحاب القوات التركية من نقاط المراقبة في إدلب غير وارد"، موضحا أنها "تواصل تنفيذ مهامها بشكل حاسم".واتهم المسؤول التركي "النظام السوري بالاستمرار في عدوانه وانتهاك كافة التفاهمات لنسف اتفاق خفض التصعيد في إدلب".