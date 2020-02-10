محكمة عوفر تحكم على فتى من الخليل بالسجن 24 شهراً وغرامة باهظة

رام الله - دنيا الوطنحكمت محكمة (عوفر) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على الفتى صامد جهاد جعارة من مخيم العروب شمال الخليل، بالسجن 24 شهرا وغرامة قيمتها ثلاثة آلاف شيكل.وأفاد مدير نادي الأسير في محافظة الخليل، أمجد النجار، بأن جيش الاحتلال كان قد اعتقل الفتى صامد جعارة في 24 آب/أغسطس العام الماضي أثناء مواجهات اندلعت في مخيم العروب، علما أنه كان اعتقل في 11-11-2018 وأمضى حكما بالسجن لستة شهور وغرامة أربعة آلاف شيكل.والفتى جعارة هو نجل أحد ابرز مبعدي كنيسة المهد جهاد جعارة، وكان ولد بنفس اليوم الذي ابعد به والده الى ايرلندا وعمه الأسير القائد هاني جعارة امين سر حركة فتح في إقليم شمال الخليل والمعتقل إداريا في سجون الاحتلال.