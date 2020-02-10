قوات الاحتلال تعزز تواجدها في شارع العوجا شمال أريحا
رام الله - دنيا الوطن
عززت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، من تواجدها على طول شارع بلدة العوجا الزراعية وسط الأغوار.
وقال رئيس بلدية العوجا صلاح فريجات: إن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري عبر نشر أكثر من 100 جندي في شارع العوجا، وأطلقت طائرات مسيرة في المكان، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
عززت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، من تواجدها على طول شارع بلدة العوجا الزراعية وسط الأغوار.
وقال رئيس بلدية العوجا صلاح فريجات: إن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري عبر نشر أكثر من 100 جندي في شارع العوجا، وأطلقت طائرات مسيرة في المكان، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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