قوات الاحتلال تعزز تواجدها في شارع العوجا شمال أريحا

قوات الاحتلال في العوجا

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رام الله - دنيا الوطن

عززت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، من تواجدها على طول شارع بلدة العوجا الزراعية وسط الأغوار.



وقال رئيس بلدية العوجا صلاح فريجات: إن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري عبر نشر أكثر من 100 جندي في شارع العوجا، وأطلقت طائرات مسيرة في المكان، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).