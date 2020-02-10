عائلة الفالح: نستنكر ما قام به ابننا بقتل زوجته ونطالب بإحقاق الحق













وأكدت مصادر من داخل العائلة لـ"دنيا الوطن" صحة البيان.

رام الله - دنيا الوطناستنكرت عائلة الفالح في الوطن والشتات، في بيان أصدرته، مساء اليوم الاثنين، ما أقدم عليه أحد أبنائها بقتل زوجته، صباح اليوم، في مدينة غزة.وقالت العائلة في بيانها: "إننا في عائلة الفالح في الوطن والشتات، إذ نصرح أننا نستنكر هذا الفعل الاجرامي الذي قام به ابننا الشاب أحمد أكرم الفالح، لزوجته صفاء كمال شكشك والتي فقت حياتها على أثر ذلك".وأضافت في بيانها: "وإذ نستنكر هذه الواقع التي صدمنا منها، وآذتنا شر الأذية، وإننا نشجب وبشدة ذلك الفعل الاجرامي الذي لم ولن نرضى عنه بالمطلق".وتابعت: "إننا نواسي عائلة شكشك ونؤكد وقوفنا معهم، وإن مصيبتنا واحدة، ونطالب العدالة بإن تأخذ مجراها لإحقاق الحق والعدل".