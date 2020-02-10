دولي

يائير لبيد: (صفقة القرن) تعطي فرصاً كثيرة للفلسطينيين

يائير لبيد: (صفقة القرن) تعطي فرصاً كثيرة للفلسطينيين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أعرب اليوم عضو حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، يائير لابيد عن رفضه لأية خطوة أحادية الجانب.

وقال: إن (صفقة القرن) التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعطي فرصاً كثيرة للفلسطينيين، مشيراً إلى أن ما وصفها العمليات "الإرهابية" التي ارتكبت خلال الأسبوع الماضي لا تقدمهم بل تأخذهم الى الوراء، وفق زعمه.

وجاءت أقواله في اجتماع مع 40 صحفياً دولياً من وسائل إعلام بارزة في أنحاء العالم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وحول الوضع الأمني: أضاف: لبيد: إننا فقدنا قدرتنا على الردع، مؤكدا أنه ينبغي أن تدفع حركة حماس ثمن إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المفخخة على إسرائيل، وفق تعبيره.

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