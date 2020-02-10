شاهد: تساقط الثلوج في منطقة جبل الشيخ ومجدل شمس
رام الله - دنيا الوطن
تساقطت ثلوج خلال ساعات صباح اليوم في منطقة مجدل شمس بهضبة الجولان المحتل، ومنطقة "جبل الشيخ".
تساقطت ثلوج خلال ساعات صباح اليوم في منطقة مجدل شمس بهضبة الجولان المحتل، ومنطقة "جبل الشيخ".
وبلغت درجات الحرارة التي سجلت في المكان الليلة الماضية عشر درجات تحت الصفر، كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة غداً الثلاثاء، الا أن الجو يبقى بارداً أكثر من المعتاد، وبعد غد الأربعاء ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.
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