الخضري: قرار إسرائيل منع تصدير المنتجات الزراعية للضفة الغربية خطير

جمال الخضري

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رام الله - دنيا الوطن

أكد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن قرار إسرائيل منع تصدير منتجات الضفة الغربية الزراعية للخارج إمعان في الحصار وخطير.



وقال الخضري في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن: إن الاحتلال يتخذ خطوات عملية على الأرض، بنقل الحصار إلى الضفة الغربية.



واعتبر هذا القرار امتداد لحصار غزة، وعقوبة جماعية غير مبررة، تتناقض مع القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.



وشدد على أن هذا الإجراء تطور خطير يمس المواطن بشكل عام والمزارع والاقتصاد الوطني، ويُوسع حلقات الحصار لتطال الضفة إلى جانب قطاع غزة.



وقال " هذا وضع خطير جدا، ويجب أن يواجه وأن لا يستمر، خاصة أن خسائر فادحة ستلحق بالمزارعين وهناك تعاقدات مع عدة دول عربية لن يستطيعوا الوفاء بها".



وأشار إلى أن السوق المحلي لا يمكن تحمل كل هذه المنتجات الزراعية، وهناك كمية كبيرة يجب أن يتم تصديرها وعدم القيام بذلك سيكون له انعكاسات خطيرة على الواقع".



وشدد الخضري على أن المطلوب جهد جماعي حكومي ومؤسساتي وعلى كل المستويات بشكل سريع للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء القرار الجائر المجحف.



ودعا إلى ضرورة وجود خطط واضحة من الحكومة لدعم المزارعين ومنتجاتهم، حتى لا يتكبدوا خسائر فادحة، مشيراً إلى واقع الضفة الغربية الصعب من استمرار الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الزراعية وبناء جدار الفصل وعزل القرى والمخيمات.