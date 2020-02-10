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شؤون فلسطينية

محكمة بيت لحم تؤجل جلسة الاستماع لباقي الشهود بقضية اسراء غريب لمارس

محكمة بيت لحم تؤجل جلسة الاستماع لباقي الشهود بقضية اسراء غريب لمارس
الفتاة إسراء غريب
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
قررت محكمة جنايات بيت لحم، خلال الجلسة الخامسة الخاصة بمحاكمة المتهمين بقضية مقتل الفتاة الفلسطينية اسراء غريب، والتي عقدت اليوم الاثنين، تأجيل الاستماع الى باقي الشهود الى يوم 16 آذار/ أغسطس، وذلك بعدما استمعت الى خمسة شهود خلال الجلسة.

وأكد فارس سماعنة مدير المركز الاعلامي القضائي لمجلس القضاء الاعلى الفلسطيني، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن المحكمة استمعت اليوم خمسة شهود، من الطاقم الطبي، وممن كانوا ينشرون من معلومات خاصة بالحادثة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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