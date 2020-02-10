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شؤون فلسطينية

برنامج الأمم المتحدة الانمائي يطلق مشروع النقد مقابل العمل لـ667 شاباً بغزة

برنامج الأمم المتحدة الانمائي يطلق مشروع النقد مقابل العمل لـ667 شاباً بغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 كجزء من جهود برنامج الأمم المتحدة الانمائي لدعم خلق فرص العمل في قطاع غزة، وقّع البرنامج اليوم اتفاقيات شراكة مع ثلاث شركاء محليين ليبدأ تنفيذ مشروع النقد مقابل العمل في القطاع، والممول من قبل الحكومة النرويجية من خلال وزارة الشؤون الخارجية النرويجية بقيمة 1.6 مليون دولار، سيوفر فرص عمل لـ 667 شاب وشابة في قطاعات مختلفة منها التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات بالاضافة الى الزراعة والخدمات البلدية.

وقال الرنامج في تصريح وصل "دنيا الوطن": "بينما تصل نسبة البطالة في قطاع غزة الى 49% وهي واحدة من أعلى نسب البطالة في المنطقة، ويشكل الشباب 69% من مجموع هذه النسبة، تأتي مشاريع النقد مقابل العمل لتسد ثغرات في مجالات حيوية كالتعليم والصحة وغيرها، موفرة للشباب والشابات المستفيدين دخلا ماديا يساهم في تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية".

وأشار إلى أنه من خلال المشروع، سيتم توزيع الفرص بين الخريجين ذوي الخبرة، والمتدربين والعمال المهرة وغير المهرة، لافتا إلى انه تم الاتفاق على معايير الاختيار بالتعاون والشراكة مع وزارة العمل والشركاء المحليين، والتي منها أن يستفيد فرد واحد من فرصة العمل في الأسرة، وأن يكون هو/ هي لم يستفيدوا من مشاريع مماثلة خلال ال 12 شهرا السابقة بالاضافة الى أهمية أن تمثل النساء نسبة 40% من مستفيدي المشروع، كما وسيتم فتح باب تحديث البيانات من خلال وزارة العمل ومن ثم سيتم عقد مقابلات واختبارات لتحديد المستفيدين.

وقال: "تم توقيع الاتفاقيات مع ثلاث شركاء محليون حيث سيقوم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية بمتابعة تشغيل 303 مستفيد سيعملون لتطوير الخدمات البلدية والزراعية، بينما ستقوم مجموعة غزة للثقافة والتنمية بمتابعة تشغيل 125 مستفيد ومستفيدة سيعملون في قطاع الصحة، وستقوم تعاونية بيت حانون الزراعية بمتابعة تشغيل 125 في قطاع التعليم، على أن يتم تدريب 114 شاب وشابة على مهارات العمل الحر وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل عن بعد ضمن مهارات تكنولوجيا المعلومات".

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