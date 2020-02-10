إصابات بالاختناق بقنابل الاحتلال في مدارس أبو ديس

جنود الاحتلال الاسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، ظهر اليوم الاثنين، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب مجمع المدارس في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع 14 إصابة في المكان، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وجرى معالجتهم ميدانيا، إلا حالة واحدة منها ذهبت الى المستشفى.



وكانت قوات الاحتلال أطلقت عشرات قنابل الغاز على جامعة القدس ومدرستين في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة.