حركة فتح تبدأ سلسلة لقاءات مع الفصائل الفلسطينية بغزة

رام الله - دنيا الوطنقالت (مفوضية الإعلام) في حركة فتح بغزة: إنه في إطار جهودها لمواجهة صفقة ترمب بدأت قيادة حركة فتح سلسلة لقاءات مع قادة فصائل العمل الوطني والإسلامي لبحث التعاون المشترك وتكثيف الجهود من أجل مواجهة صفقة القرن.وأضافت المفوضية، في تصريح صحفي: "اجتمعت قيادة فتح بكل من قيادة الائتلاف الوطني الديمقراطي والذي يضم "قيادة جبهة النضال الشعبي والجبهة العربية الفلسطينية وجبهة التحرير الفلسطينية وجبهة التحرير العربية"، وقيادة حزب الشعب الفلسطيني".وشارك في الاجتماعات عن حركة فتح أعضاء اللجنة المركزية للحركة أحمد حلس، وإسماعيل جبر، وروحي فتوح، وعماد الأغا مفوض العلاقات الوطنية في الهيئة القيادية للحركة بالأقاليم الجنوبية.وأكدت حركة فتح أن هذه اللقاءات مستمرة من أجل توحيد الجهود لمواجهة كافة التحديات التي تحيط بالقضية الفلسطينية.