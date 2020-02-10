مالية غزة: المفترض أن يتم تعبئة اسطوانات الغاز بشكل كامل

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خاص دنيا الوطن

أكدت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أن الغاز الطبيعي لا يزال يتدفق إلى قطاع غزة، من الجانب المصري، كما تراجعت نسبة العجز إلى 10%، مبينة أن سعر الأسطوانة الـ 12 كيلو 57 شيكلًا، والمفترض الآن أن يتم تعبئة الأسطوانات بشكل كامل.



وقال مدير العلاقات العامة في وزارة المالية بغزة، بيان بكر لـ"دنيا الوطن": إن التوريد من الجانب الإسرائيلي متوقف منذ بداية الأسبوع، ولكن بالأمس دخلت 19 شاحنة من الجانب المصري، ومن المتوقع أن يدخل غدًا 20 شاحنة، لافتًا إلى أن غالبية محطات قطاع غزة يتوفر فيها الغاز.



ودعا بكر، المواطنين الذين يواجهون مشكلة مع الموزعين والمحطات، بخصوص رفع السعر، أو الاحتكار والابتزاز، مراجعة الجهات المعنية بفحص الشكاوي وهي: (حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، ومباحث التموين بوزارة الداخلية، الادارة العامة للبترول في وزاراة المالية).



وعن أسباب قيام بعض المحطات بعدم تعبئة أسطوانات كاملة 12 كيلو، قال بكر: إنهم لم يعطوا أي تعليمات للمحطات والموزعين بمقدار التعبئة، ولكن لربما كان هنالك منطقية في التعبئة، بحيث يحصل الجميع قدر الإمكان على الغاز، مستدركًا: "الأمور أفضل من فترة الأزمة، والمفترض أن يتم تعبئة الأسطوانات بشكل كامل".