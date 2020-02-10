شؤون فلسطينية

الديمقراطية: نتنياهو يقر أن طواقم أمريكية إسرائيلية حضرت خرائط الضم

الديمقراطية: نتنياهو يقر أن طواقم أمريكية إسرائيلية حضرت خرائط الضم
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: "إن ما يواصل رئيس حكومة الإحتلال الكشف عنه في توضيح تفاصيل (صفقة ترامب) يؤكد مجدداً أننا أمام خطة أمريكية – إسرائيلية من الطراز الأول، رسمت وفق مصالح الإحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الإستعمارية الإستيطانية، لقيام دولة إسرائيل الكبرى، وشطب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وتحويل شعبنا في الضفة الفلسطينية، وقطاع غزة إلى قطعان بشرية، مطوقة بالمستوطنات، والطرق الإلتفافية، والحواجز والمواقع العسكرية، والعبارات والجسور، والأنفاق، وسياسة البطش والحصار والتجويع".

وأضافت الجبهة، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "لقد كشف نتنياهو مؤخراً في إجتماع حكومة دولة الإحتلال، أن خطة ترامب هي: "نتيجة عمل كد ومشترك لطواقم الرئيس ترامب وطواقي (أي طواقم نتنياهو). كما كشف أن الطرفين معاً هما من رسما ترسيماً دقيقاً لخرائط المناطق، وأن العمل بها قد بدأ وأن القطار قد انطلق على الدرب وأن هذا العمل سيكتمل".

ودعت الجبهة، بعد كل ما تم الكشف عنه من تفاصيل حول حقيقة رؤية ترامب ومضمونها، إلى إسقاط أي مراهنات من التي تقترحها بعض الأطراف الخارجية على شعبنا وقيادته التي تملك زمام القرار، مؤكدة أنه ليس في الصفقة لـ(رؤية ترامب) ما يدعو إلى التأمل الإيجابي، بل كل ما فيها يقوم على شطب عناصر القضية الفلسطينية، وإعادة صياغتها لتحويل الشعب الفلسطيني كله إلى شعب لاجئ، بلا أرض، مقيم على أراض أطلق عليها ترامب اسم إسرائيل، وادعى نتنياهو مراراً أنها أرضه وبلده، منتظراً إنجاز الإنتخابات التشريعية الإسرائيلية في 2/3/2020، للشروع بضم المستوطنات وغور الأردن، وشمال البحر الميت، بموجب خرائط، أكد (مرة أخرى) في اجتماع حكومته (9/2/2020) وكما جاء في صحيفة إسرائيل اليوم، (10/2/2020) أن خرائطها باتت جاهزة، وبعد أن أنجزتها الطواقم الأميركية – الإسرائيلية المشتركة.

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