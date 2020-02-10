شؤون فلسطينية

"الخارجية": الرئيس عباس في مجلس الأمن لحماية السلام وحقوق شعبنا

"الخارجية": الرئيس عباس في مجلس الأمن لحماية السلام وحقوق شعبنا
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
 قالت وزارة الخارجية والمغتربين: "إن توجه الرئيس محمود عباس، إلى مجلس الأمن الدولي، بهذا الزخم والدعم والإسناد الكبير، ليلقي خطاباً مهماً وتاريخياً في أعلى منبر أممي، يعبر فيه باسم شعبنا، وباسم هذا الإسناد جميعه، ليس فقط عن الرفض لـ (صفقة القرن) وأسبابها، وعن مخاطرها الكارثية على فرص تحقيق السلام، وفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية، وإنما ليطرح مجدداً رؤيته الحكيمة لتحقيق السلام".

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، إلى أن رؤية الرئيس عباس للسلام، تحظى بإجماع دولي واسع، والتي تقوم بالأساس على رعاية دولية متعددة الأطراف للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، بعيداً عن (صفقة القرن) التي تشكل بجوهرها ومضمونها ونصوصها، الموقف الإسرائيلي من قضايا الحل النهائي التفاوضية".

وبينت "الخارجية" أن وضوح وصرامة موقف الرئيس محمود عباس، الرافض لـ (صفقة القرن) بجميع تفاصيلها، شكل أحد أبرز أسرار نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في حشد الالتفاف والإجماع العربي والإسلامي على هذا الموقف، كما أن لغة ولهجة الحسم القاطع في الرفض الفلسطيني للصفقة، قدم جميع التسهيلات اللازمة لفرق الدبلوماسية الفلسطينية؛ لإنجاح تحركها على المستويات كافة، لحشد أوسع تأييد دولي للموقف الرسمي الفلسطيني".

وأكدت، أن "الوضوح والصرامة والحسم في اتخاذ الموقف يمثل خياراً سياسياً أغلق باب أية اجتهادات أو تأويل لبعض الأطراف تجاه (صفقة القرن) وصيغها ونتائجها وطريقة التعامل معها، مما مكّن الدبلوماسية الفلسطينية من الانطلاق لإقناع جميع الأطراف بأهمية رفض (صفقة القرن) والتنمر الأميركي على المجتمع الدولي وشرعياته، دون عناء الحديث بلسانين أو البحث عن صيغ دبلوماسية ملتبسة، فتبلور الخطاب السياسي الفلسطيني، الذي يشرح للعالم أجمع أسباب الرفض الفلسطيني بلغة واحدة وصريحة يُقال في العلن وفي الغرف المغلقة، ويُحدث التفاعل الايجابي المطلوب سواء من قبل مراكز صنع القرار في الدول أو فعاليات الحراك الشعبي أو المدني الذي بات يُشكل سمة واضحة لرفض صفقة القرن على المستوى الدولي".

وأضافت: "بهذا المضمون، وبالرغم من الجهود الكبيرة والإمكانيات والميزانيات الضخمة التي وظفتها اسرائيل لإستمالة الموقف الإفريقي، إلا أن دبلوماسية الصرامة والحسم التي اتبعها الرئيس في رفضه لصفقة القرن، والجهود الكبيرة التي بذلها رئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي والوفد المرافق وسفيرنا في أديس ابابا وسفراؤنا في القارة الافريقية، حصدت نجاحا كبيرا آخر تمثل في تبني القادة الأفارقة للموقف الفلسطيني، بصفتها تمثل انتهاكا خطيرا لقرارات الأمم المتحدة، وتشبه الى حد كبير قوانين نظام (الأبرتهايد) الذي ساد في جنوب أفريقيا، ووصفها القادة الأفارقة بأنها غير شرعية، وتعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني، كما أقرتها قرارات الاتحاد الإفريقي العديدة، ليضاف هذا الإنجاز إلى الإجماع العربي والإسلامي، الذي تحقق في الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، واتحاد البرلمانات العربية، وغيرها من المنابر والاتحادات الإقليمية".

وقالت: إن "خطاب الرئيس في مجلس الأمن غداً، سيدق أبواب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجميع مراكز صنع القرار في العالم، وستقدم دولة فلسطين مشروع قرار، لترسيم جميع هذه الإنجازات كموقف دولي واضح".

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