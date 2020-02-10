مقتل خمسة جنود أتراك بهجوم للقوات السورية في تفتناز

قتل خمسة جنود أتراك اليوم الاثنين بهجوم للقوات السورية على موقع للمراقبة في تفتناز بشمال سوريا.





جاء ذلك وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، عن وزارة الدفاع التركية، مضيفة أن القوات التركية ردت على الهجوم.



ونقلت (رويترز)، بأن الجيش رد على الهجوم الذي استهدف الموقع الذي أرسلت إليه تعزيزات تركيا مؤخرا ردا على تقدم القوات السورية.



وكان مصدر عسكري في وزارة الدفاع التركي قال في وقت سابق من اليوم، إن الجيش يحضّر لشن عملية عسكرية في محافظة إدلب شمال سوريا، لكنه أضاف أن لا تأكيد بعد حول اتخاذ قرار نهائي لشن العملية.



ويتقدم الجيش السوري في ريف إدلب وسيطر مؤخرا على مدينة سراقب الاستراتيجية.



رام الله - دنيا الوطن