فتح: قرار حبس الشيخ رائد صلاح "عنصري بامتياز"

قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني: إن قرار حبس، رئيس الحركة الإسلامية في أراضي عام 48، الشيخ رائد صلاح "عنصري بامتياز"، متهماً إسرائيل بالتمييز بين العرب واليهود.



وندد الفتياني، في تصريحات لوكالة أنباء (الأناضول)، بقرار محكمة الصلح في حيفا، بسجن صلاح، لمدة 28 شهراً.



وأضاف: أن "إسرائيل تريد قهر الشعب الفلسطيني، سواء الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، أو أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة"، متابعاً: "إسرائيل تدعي الديمقراطية، وهذا الحكم يعري ديمقراطيتها".



وقضت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا، بالحكم على صلاح، بالسجن لمدة 28 شهراً، بتهم "التحريض على العنف والإرهاب".

رام الله - دنيا الوطن