مقتل متظاهر عراقي في احتجاجات وسط الناصرية

مظاهرات العراق

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رام الله - دنيا الوطن

قتل متظاهر وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، أثناء تفريق الأمن العراقي، احتجاجات أمام جامعة العين، وسط مدينة الناصرية جنوبي البلاد.



ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) عن مصدر طبي، يعمل في دائرة صحة (حكومية) بالناصرية قوله: إن "أحد المتظاهرين قتل وأصيب 3 على الأقل بجروح، أثناء تفريق قوات الأمن لاحتجاج بالقوة أمام مبنى جامعة العين وسط مدينة الناصرية"، موضحاً أن "الفرق الصحية نقلت القتيل والمصابين إلى مستشفى قريب".



من جهته، قال ناشط مدني: إن الصدامات بدأت مع القوات المكلفة بحماية جامعة العين، عندما أغلق المحتجون الجامعة وكلية الطب وسط الناصرية، وأجبروا الموظفين، والطلبة على الخروج من مبنى الجامعة".



وأضاف: أن المحتجين الغاضبين، قطعوا تقاطع طرق "البهو" في مدينة الناصرية بشكل كامل، كما تم إغلاق جسري النصر والحضارات.



وكانت محافظة ذي قار، أعلنت أمس، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية، باستثناء الخدمية والصحية، حيث شهدت المحافظة مؤخراً تصاعد وتيرة التظاهرات والاعتصامات.