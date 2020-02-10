رسالة من الرئيس عباس لرئيس الوزراء الماليزي بشأن (صفقة القرن)

عزام الأحمد ورئيس الوزراء الماليزي

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رام الله - دنيا الوطن

سلم عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة (فتح)، عزام الأحمد، رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، رسالة خطية من الرئيس محمود عباس، يطلعه فيها على آخر تطورات القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.



وقدم الأحمد، لرئيس الوزراء الماليزي، عرضاً شاملاً حول الأوضاع الفلسطينية، والمجابهة المتواصلة التي تخوضها القيادة الفلسطينية؛ لمحاصرة وإفشال ما يسمى (خطة ترامب) لفرض تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والمنحازة بشكل مطلق للاحتلال الإسرائيلي وحكومته المتطرفة بقيادة نتنياهو، والتي تتنكر للحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية، القائمة على أساس حل الدولتين، وعدم شرعية الاستيطان، والنيل من الحقوق التاريخية لشعبنا، وحقه في تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها الأبدية القدس.



واستعرض ممارسات دولة الاحتلال والمستوطنين واقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى إلى جانب استمرار هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني، مؤكداً أن شعبنا الفلسطيني، يواصل مقاومته الشعبية بكل الأشكال المتاحة.



وتطرق الأحمد إلى الاتصالات والجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية على كافة الصعد الإقليمية والدولية من أجل عزل مخططات الإدارة الأميركية، ضد الشعب الفلسطيني وإفشالها.



وأكد أن القيادة الفلسطينية، ترفض أي رعاية أميركية منفردة للعملية السياسية، بشأن القضية الفلسطينية، وضرورة عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة، بمشاركة أطراف متعددة من المجتمع الدولي، وعلى أساس مرجعية قرارات الشرعية الدولية.



وشدد الأحمد على أن الشعب الفلسطيني، يتصدى بشكل موحد بكل فصائله وفئاته، خلف الرئيس محمود عباس، لـ (صفقة القرن)، مضيفاً أن الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية متواصلة، والتي ستساهم في إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية.



من جانبه، شكر رئيس الوزراء الماليزي، الرئيس عباس على رسالته، وإيفاده مبعوثاً خاصاً لإطلاعه على الأوضاع، التي تواجه الشعب الفلسطيني.



وأكد أن ماليزيا دانت (صفقة القرن) منذ اطلاقها، وستستمر بهذا الموقف، رغم أنه يثير غضب الإدارة الأميركية، مشدداً على أن الرؤية الأميركية، التي طرحت غير عادلة، وتتجاهل الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وأن ماليزيا ستعمل بكل ما تستطيع لمساندة الحق الفلسطيني، والدفاع عن القدس ومقدساتها.



وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام، وإجراء الانتخابات الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.



وحضر الاجتماع سفير فلسطين لدى ماليزيا، وليد أبو علي، وعدد من مستشاري رئيس الوزراء الماليزي، وممثلون عن وزارة الخارجية الماليزية.