خضر عدنان: محاكمة الشيخ رائد صلاح محاكمة لشعبنا بأراضي 48

القيادي في حركة الجهاد خضر عدنان

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رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان، اليوم الاثنين: إن محاكمة الشيخ رائد صلاح، محاكمة لشعبنا بأراضي عام 1948.



وأضاف في بيان له وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الاحتلال يحاول بمحاكمة واعتقال الشيخ صلاح، ردع شعبنا في الداخل عن واجبهم تجاه القدس والأقصى المبارك.



ووجه عدنان، التحية لشيخ الأقصى، وشعبنا في القدس، والداخل على صمودهم، وسدانتهم للأقصى المبارك، داعياً الكل الفلسطيني لإسناد الشيخين عكرمة صبري، ورائد صلاح، ومرابطي الأقصى، وإساءة وجه الاحتلال في كل ساحة ومحفل.



وقضت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا، بالحكم على صلاح، بالسجن لمدة 28 شهراً، بتهم "التحريض على العنف والإرهاب".