شؤون فلسطينية

هنية: تغييب الشيخ صلاح ثم حبسه تمهيد لتطبيق (صفقة القرن) بالقدس والمثلث

هنية: تغييب الشيخ صلاح ثم حبسه تمهيد لتطبيق (صفقة القرن) بالقدس والمثلث
الشيخ رائد صلاح
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، بياناً بشأن الحكم على رئيس الحركة الإسلامية في أراضي 48، الشيخ رائد صلاح.

وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تلقينا اليوم الاثنين بغضب، أنباء إصدار محكمة تابعة للاحتلال، حكماً على شيخ الأقصى، الشيخ رائد صلاح، بالسجن لمدة 28 شهرًا، والذي يأتي استكمالًا لعمليات اعتقال وإبعاد متواصلة للشيخ عن المسجد الأقصى المبارك".

وشدد هنية على أن تغييب الشيخ رائد صلاح منذ سنتين، ثم إصدار هذا الحكم الجائر، هو جزء من التمهيد لتطبيق (صفقة القرن) في القدس والمثلث، ومحاولة لكتم الصوت الحر الصادح بالحق، المؤكد على إسلامية الأقصى وعروبة القدس، والرافض والمعارض لجرائم الاحتلال، وعمليات التهويد المتواصلة.

وعبر رئيس المكتب السياسي لـ (حماس)، عن كامل "تضامننا مع الشيخ رائد صلاح وأسرته، وأهلنا في داخل الأرض المحتلة 48، واستنكارنا ورفضنا لهذا الحكم الظالم، والذي يشي بعظم المؤامرة والسعي الدؤوب لفرضها على الأرض".

ودعا إلى أوسع حركة تضامن مع صلاح والمسجد الأقصى المبارك، ورفض كل هذه الخطوات والمؤامرات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وحقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف.

وأكد هنية على أن هذا القرار، سيزيد شعبنا إصرارًا، وسيشكل حافزًا للمواصلة بكل السبل؛ لإفشال هذه الصفقة المؤامرة.

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