عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وتجديد قرار إبعاد أمين سر فتح بالقدس

أمين سر حركة فتح في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن 79 مستوطناً متطرفاً بينهم طلبة معاهد دينية، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وسط تنفيذهم جولات استفزازية في باحاته، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ويتزامن ذلك، مع دعوة جماعات إسرائيلية متطرفة لتنظيم اقتحام جماعي واسع للمسجد الأقصى، صباح اليوم، بمناسبة ما يسمى "يوم الشجرة العبري".



وفي سياق آخر، جددت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرار إبعاد أمين سر حركة فتح في القدس، شادي مطور، عن المسجد الأقصى لمدة ستة شهور.