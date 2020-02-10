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انفجار سيارة مفخخة في عفرين بشمال غربي سوريا ومقتل ستة أشخاص

انفجار سيارة مفخخة في عفرين بشمال غربي سوريا ومقتل ستة أشخاص
الانفجار في عفرين
رام الله - دنيا الوطن
انفجرت سيارة مفخخة بمدينة عفرين بمحافظة حلب في شمال غربي سوريا، مما أدى لمقتل ستة أشخاص وإصابة عشرات آخرين، اليوم الاثنين.

وأفاد مصدر بالإدارة المحلية للمدينة، بـ"مقتل ستة أشخاص وإصابة 11 آخرين، أحدهم في حالة خطيرة، في انفجار سيارة مفخخة على طريق راجو بمركز مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي"​​​، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتناقل نشطاء أنباء بدوي انفجار عنيف ضرب مدينة عفرين "الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها"، ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت على طريق راجو في المدينة، بعضهم قال إنها استهدفت دورية تابعة للجيش التركي، ما أدى لسقوط 6 قتلى و20 جريحا على الأقل، وعدد القتلى مرجح للارتفاع وسط وجود حالات خطرة.

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