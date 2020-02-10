بالصور: هيئة مسيرات العودة تعقد اجتماعاً تحضيراً لمليونية أواخر مارس المقبل
رام الله - دنيا الوطن
عقدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، اليوم الاثنين بمدينة غزة، اجتماعاً دورياً لمناقشة التحضيرات لفعاليات "مليونية العودة" في ذكرى "يوم الأرض" نهاية آذار/ مارس المقبل.
عقدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، اليوم الاثنين بمدينة غزة، اجتماعاً دورياً لمناقشة التحضيرات لفعاليات "مليونية العودة" في ذكرى "يوم الأرض" نهاية آذار/ مارس المقبل.
وتستعد الهيئة لمسيرة مليونية في الذكرى السنوية الثانية، لمسيرات العودة وكسر الحصار، في 31 من آذار/ مارس المقبل، والذي يُصاف ذكرى يوم الأرض.
يشار إلى أن مسيرات العودة، كانت تنظم كل يوم جمعة، على الحدود الشرقية للقطاع، في حين قررت الهيئة، وقف هذه المسيرات، وتنظيمها في المناسبات الوطنية فقط.
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