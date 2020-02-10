مستشار اشتية: رئيس الوزراء سيشارك في قمة الأمن في ميونيخ بألمانيا

وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، إلى أن الحراك الفلسطيني، سيتواصل سواءً على صعيد مجلس الأمن والكلمة المهمة للرئيس محمود عباس غداً، بالإضافة لمشاركة رئيس الوزراء في قمة الأمن في ميونيخ بألمانيا، أوائل الأسبوع المقبل.



كما أعلن رئيس وحدة الشؤون الاستراتيجية في مجلس الوزراء عن مشاركة فلسطين في أعمال القمة الإفريقية العربية الرابعة، المقرر عقدها في منتصف شهر آذار/ مارس المقبل.

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس وحدة الشؤون الاستراتيجية في مجلس الوزراءد. أحمد العزم، أن كلمة رئيس الوزراء د. محمد اشتية أمام القمة الإفريقية، وما سبقها من لقاءات ثنائية، عقدت على هامش أعمال القمة، منحت تصوراً واضحاً حول مخاطر خطة ترامب نتنياهو التصفوية لقضيتنا الوطنية.