الفرا: دول الاتحاد الأوروبي ستُصوت لصالح مشروع قرار يُطرح غداً بمجلس الأمن



وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، إلى أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، جدد موقفه الرافض لخطة ترامب نتنياهو، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ واشنطن بهذا الموقف، الذي يؤكد على عدم التعاطي مع أي خطة لا تستند إلى القانون الدولي.

رام الله - دنيا الوطنأكد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، أن دول الاتحاد الأوروبي، سواء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، أوغيرها، ستصوت لصالح مشروع القرار، الذي سيتم طرحه غداً في المجلس، فيما يتعلق برفض خطة ترامب نتنياهو.