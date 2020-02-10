الفرا: دول الاتحاد الأوروبي ستُصوت لصالح مشروع قرار يُطرح غداً بمجلس الأمن
رام الله - دنيا الوطن
أكد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، أن دول الاتحاد الأوروبي، سواء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، أو
غيرها، ستصوت لصالح مشروع القرار، الذي سيتم طرحه غداً في المجلس، فيما يتعلق برفض خطة ترامب نتنياهو.
وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، إلى أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، جدد موقفه الرافض لخطة ترامب نتنياهو، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ واشنطن بهذا الموقف، الذي يؤكد على عدم التعاطي مع أي خطة لا تستند إلى القانون الدولي.
أكد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، أن دول الاتحاد الأوروبي، سواء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، أو
غيرها، ستصوت لصالح مشروع القرار، الذي سيتم طرحه غداً في المجلس، فيما يتعلق برفض خطة ترامب نتنياهو.
وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، إلى أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، جدد موقفه الرافض لخطة ترامب نتنياهو، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ واشنطن بهذا الموقف، الذي يؤكد على عدم التعاطي مع أي خطة لا تستند إلى القانون الدولي.
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