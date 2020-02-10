استعدادات بالضفة لفعالية جماهيرية كبيرة غداً برام الله رفضاً لـ (صفقة القرن)





ودعا محافظون وأمناء سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وفصائل ورؤساء نقابات كافة أبناء شعبنا من مختلف المحافظات للمشاركة في المهرجان المركزي، الذي سينطلق ظهر يوم غدٍ الثلاثاء بمدينة رام الله، رفضاً لـ (صفقة القرن)، والتفافاً حول مواقف الرئيس محمود عباس، الرافضة لها جملة وتفصيلاً.



وأعلن محافظ سلفيت، عبد الله كميل في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، عن اتفاق كافة مؤسسات المحافظة التنظيمية والمدنية والأهلية؛ للمشاركة في المهرجان الداعم للسيد الرئيس، الذي يتصدى باسم شعبنا لـ (صفقة ترامب نتنياهو)، معلناً انتهاء كافة الاستعدادات لهذه المشاركة.



من جهته، قال محافظ جنين، عضو المجلس الثوري لحركة فتح أكرم الرجوب: إن الفعالية المركزية، التي ستنظم برام الله غداً، تزامنا مع كلمة سيادته في مجلس الأمن سترسل ثلاث رسائل، أولها أن شعبنا موحد خلف قيادته وموحد في رفضه لـ (صفقة القرن)، وموحد في الدفاع عن مقدساته وثوابته الوطنية.



كما شدد سكرتير الشبيبة الطلابية، حسن فرج على أهمية مشاركة طلبة الجامعات في الفعالية المركزية، التي ستنظم وسط مدينة رام الله، دعماً وإسناداً للرئيس في موقفه الرافض لـ (صفقة القرن)، ما يدلل على دور الطلبة في مواجهتها.



في السياق، قال أمين سر حركة (فتح) في محافظة طوباس والأغوار، محمود صوافطة، أنه تم الاتفاق مع كافة قطاعات المحافظة؛ لترتيب المشاركة في الفعالية المركزية المقررة غداً في مدينة رام الله.



ونوه صوافطة إلى انتهاء الاستعدادات لنقل المواطنين من المحافظة إلى رام الله، من أجل المشاركة الفاعلة من كافة قطاعات مجتمعنا برفض هذه الصفقة، خاصة أن الأغوار تتعرض لهجمة تهويدية من قبل الاحتلال.



من جانبه، أعلن رئيس اتحاد المعلمين، سائد رزيقات، أنه تم التعميم على كافة المديريات للمشاركة الفاعلة من المعلمين بالمسيرة المركزية غداً في رام الله رفضاً لـ (صفقة القرن)، ودعماً لموقف الرئيس محمود عباس.



وقال ارزيقات: إنه تم توفير وسائل النقل الخاصة لنقل المعلمين من كافة المدن للمشاركة بالفعالية، تعبيراً عن الموقف الوطني شعبياً ورسمياً، وإعلاء الصوت الرافض للصفقة، كما ترفضه كل الأصوات الحرة والشريفة.



وأشار ارزيقات إلى أن المعلمين منذ إعلان الصفقة، يعملون على تثقيف وتوعية الطلبة، حول مخاطر هذه الصفقة التي تستهدف الحقوق الفلسطينية.



من جهته، أعلن عضو نقابة المحامين، أمجد الشلة عن اجتماع لاتحاد المحامين العرب، بعد غد في القاهرة؛ لبحث التصدي قانونياً لـ (صفقة ترامب).



وأشار الشلة إلى أن هناك تواصلاً مع كافة النقابات، لتشكيل جبهة قانونية عربية، للتصدي لهذه الصفقة على الصعيد الدولي، مؤكداً أن هناك مجموعة من المحامين الفلسطينيين، الذين يدعون لرفع دعاوى ضد المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، وأيضاً أية جهات دولية تقبل بهذه الصفقة.

رام الله - دنيا الوطنتُجرى على قدم وساق، استعدادات كبيرة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، لتنظيم فعالية جماهيرية كبيرة في مدينة رام الله، رفضاً لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن).