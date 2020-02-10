البطنيجي: مقتل مواطنة على يد زوجها في مدينة غزة والشرطة تُحقق بالأسباب

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خاص دنيا الوطن

أكد العقيد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، مقتل مواطنة.



وقال البطنيجي في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن": "مقتل المواطنة (ص، ش)، (25 عاماً)، على يد زوجها (أ، ف)، في حي النصر بمدينة غزة، والشرطة تفتح تحقيقاً في الحادث".



وفي السياق، أشار البطنيجي إلى أنه تم اعتقال زوجها، ومع التحقيق معه، اعترفت بارتكاب الجريمة، لافتا إلى ان الجثة خضعت للطب الشرعي، وقد تبين من التقرير أنها قتلت بشبهة جنائية.



بدوره، أكد الدكتور إياد أبو زاهر، مدير الإسعاف والطوارئ في مستشفى الشفاء، خبر مقتل المواطنة، فيما لم تتوفر معلومات حول الحادثة.