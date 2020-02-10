شؤون فلسطينية

نقابة الأطباء تؤكد على دعوة المشاركة بالفعالية المركزية يوم الثلاثاء برام الله

نقابة الأطباء تؤكد على دعوة المشاركة بالفعالية المركزية يوم الثلاثاء برام الله
مظاهرات ضد صفقة القرن - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
دعت نقابة الأطباء، جموع الأطباء في محافظات الضفة إلى النفير والمشاركة الفاعلة مع كافة شرائح المجتمع، في الفعاليات المركزية المقررة ظهر الثلاثاء في ساحة المنارة بمدينة رام
الله، تزامنا مع خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة في نيويورك.

وجددت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وقوفها إلى جانب الرئيس والقيادة، رفضاً لما تسمى (صفقة القرن) وكافة المخططات "الصهيوأمريكية" التي تحاك ضد الشعب والقيادة، مؤكدة النقابة أننا كأطباء أبناء الشعب شريك أساسي في كافة الفعاليات المساندة للقيادة، والوطن حتى إسقاط (صفقة القرن) باتحادنا وقوتنا.

وأكدت النقابة على شعار الفعالية المركزية، أن القدس ليست للبيع ولن تكون، وسنرفض الصفقة، تحت مظلة الرئيس حتى إلغائها، وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إكراماً لدماء شهدائنا ولأسرانا البواسل ولجرحى الوطن، وكافة أبناء شعبه في الوطن ومخيمات الشتات، مؤكدة أن وحدتنا اليوم هي أهم أداة في وجه الرفض للصفقة، وستشهد الفعاليات يوم الثلاثاء، هذه الوحدة أننا شعب واحد، وعلم واحد، وهدف واحد، وعدو واحد.

أخبار ذات صلة

فتح: قرار حبس الشيخ رائد صلاح &#34;عنصري بامتياز&#34;

فتح: قرار حبس الشيخ رائد صلاح "عنصري بامتياز"

خضر عدنان: محاكمة الشيخ رائد صلاح محاكمة لشعبنا بأراضي 48

خضر عدنان: محاكمة الشيخ رائد صلاح محاكمة لشعبنا بأراضي 48

هنية: تغييب الشيخ صلاح ثم حبسه تمهيد لتطبيق (صفقة القرن) بالقدس والمثلث

هنية: تغييب الشيخ صلاح ثم حبسه تمهيد لتطبيق (صفقة القرن) بالقدس والمثلث

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وتجديد قرار إبعاد أمين سر فتح بالقدس

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وتجديد قرار إبعاد أمين سر فتح بالقدس

بالصور: هيئة مسيرات العودة تعقد اجتماعاً تحضيراً لمليونية أواخر مارس المقبل

بالصور: هيئة مسيرات العودة تعقد اجتماعاً تحضيراً لمليونية أواخر مارس المقبل

مستشار اشتية: رئيس الوزراء سيشارك في قمة الأمن في ميونيخ بألمانيا

مستشار اشتية: رئيس الوزراء سيشارك في قمة الأمن في ميونيخ بألمانيا

الفرا: دول الاتحاد الأوروبي ستُصوت لصالح مشروع قرار يُطرح غداً بمجلس الأمن

الفرا: دول الاتحاد الأوروبي ستُصوت لصالح مشروع قرار يُطرح غداً بمجلس الأمن

استعدادات بالضفة لفعالية جماهيرية كبيرة غداً برام الله رفضاً لـ (صفقة القرن)

استعدادات بالضفة لفعالية جماهيرية كبيرة غداً برام الله رفضاً لـ (صفقة القرن)

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

فتح: قرار حبس الشيخ رائد صلاح &#34;عنصري بامتياز&#34;

فتح: قرار حبس الشيخ رائد صلاح "عنصري بامتياز"

خضر عدنان: محاكمة الشيخ رائد صلاح محاكمة لشعبنا بأراضي 48

خضر عدنان: محاكمة الشيخ رائد صلاح محاكمة لشعبنا بأراضي 48

هنية: تغييب الشيخ صلاح ثم حبسه تمهيد لتطبيق (صفقة القرن) بالقدس والمثلث

هنية: تغييب الشيخ صلاح ثم حبسه تمهيد لتطبيق (صفقة القرن) بالقدس والمثلث

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وتجديد قرار إبعاد أمين سر فتح بالقدس

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وتجديد قرار إبعاد أمين سر فتح بالقدس

بالصور: هيئة مسيرات العودة تعقد اجتماعاً تحضيراً لمليونية أواخر مارس المقبل

بالصور: هيئة مسيرات العودة تعقد اجتماعاً تحضيراً لمليونية أواخر مارس المقبل

مستشار اشتية: رئيس الوزراء سيشارك في قمة الأمن في ميونيخ بألمانيا

مستشار اشتية: رئيس الوزراء سيشارك في قمة الأمن في ميونيخ بألمانيا

الفرا: دول الاتحاد الأوروبي ستُصوت لصالح مشروع قرار يُطرح غداً بمجلس الأمن

الفرا: دول الاتحاد الأوروبي ستُصوت لصالح مشروع قرار يُطرح غداً بمجلس الأمن

استعدادات بالضفة لفعالية جماهيرية كبيرة غداً برام الله رفضاً لـ (صفقة القرن)

استعدادات بالضفة لفعالية جماهيرية كبيرة غداً برام الله رفضاً لـ (صفقة القرن)

منوعات

هل هذه خطيبة نجم طيور الجنة &#34;الوليد مقداد&#34;؟

هل هذه خطيبة نجم طيور الجنة "الوليد مقداد"؟

شاهد رومانسية دينا الشربيني وعمرو دياب في السعودية

شاهد رومانسية دينا الشربيني وعمرو دياب في السعودية

طبيب يستغل أنجلينا جولي للاعتداء على مريضاته

طبيب يستغل أنجلينا جولي للاعتداء على مريضاته

نتوءات غريبة تظهر على وجه أصالة تثير التساؤلات

نتوءات غريبة تظهر على وجه أصالة تثير التساؤلات

وائل كفوري سيدخل مجدداً القفص الذهبي

وائل كفوري سيدخل مجدداً القفص الذهبي

فينيكس أفضل ممثل وزيلويغر أفضل ممثلة.. أوسكار 2020 بالأسماء

فينيكس أفضل ممثل وزيلويغر أفضل ممثلة.. أوسكار 2020 بالأسماء

16 ألف دولار غرامة لكويتي بسبب إساءته للفنانة أحلام

16 ألف دولار غرامة لكويتي بسبب إساءته للفنانة أحلام

بأمر ملكي.. إليزابيث تطالب الأمير هاري وميغان بالعودة إلى بريطانيا

بأمر ملكي.. إليزابيث تطالب الأمير هاري وميغان بالعودة إلى بريطانيا

محمد رمضان يرد على الطيار الموقوف عن العمل بسببه: &#34;أنا صعيدي&#34;

محمد رمضان يرد على الطيار الموقوف عن العمل بسببه: "أنا صعيدي"

الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين

الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين

عربي

مقتل متظاهر عراقي في احتجاجات وسط الناصرية

مقتل متظاهر عراقي في احتجاجات وسط الناصرية

انفجار سيارة مفخخة في عفرين بشمال غربي سوريا ومقتل ستة أشخاص

انفجار سيارة مفخخة في عفرين بشمال غربي سوريا ومقتل ستة أشخاص

وزير سوداني يُطالب بحسم قضية التطبيع مع إسرائيل

وزير سوداني يُطالب بحسم قضية التطبيع مع إسرائيل

حمد بن جاسم: اتفاقية إسرائيلية عربية ستُوقّع قريباً

حمد بن جاسم: اتفاقية إسرائيلية عربية ستُوقّع قريباً