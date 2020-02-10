نقابة الأطباء تؤكد على دعوة المشاركة بالفعالية المركزية يوم الثلاثاء برام الله

مظاهرات ضد صفقة القرن - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

دعت نقابة الأطباء، جموع الأطباء في محافظات الضفة إلى النفير والمشاركة الفاعلة مع كافة شرائح المجتمع، في الفعاليات المركزية المقررة ظهر الثلاثاء في ساحة المنارة بمدينة رام

الله، تزامنا مع خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة في نيويورك.



وجددت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وقوفها إلى جانب الرئيس والقيادة، رفضاً لما تسمى (صفقة القرن) وكافة المخططات "الصهيوأمريكية" التي تحاك ضد الشعب والقيادة، مؤكدة النقابة أننا كأطباء أبناء الشعب شريك أساسي في كافة الفعاليات المساندة للقيادة، والوطن حتى إسقاط (صفقة القرن) باتحادنا وقوتنا.



وأكدت النقابة على شعار الفعالية المركزية، أن القدس ليست للبيع ولن تكون، وسنرفض الصفقة، تحت مظلة الرئيس حتى إلغائها، وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إكراماً لدماء شهدائنا ولأسرانا البواسل ولجرحى الوطن، وكافة أبناء شعبه في الوطن ومخيمات الشتات، مؤكدة أن وحدتنا اليوم هي أهم أداة في وجه الرفض للصفقة، وستشهد الفعاليات يوم الثلاثاء، هذه الوحدة أننا شعب واحد، وعلم واحد، وهدف واحد، وعدو واحد.