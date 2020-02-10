الفتياني يدعو الكل الفلسطيني بجميع فصائله وقواه الوطنية لهبة وطنية جماهيرية واسعة

أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني

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رام الله - دنيا الوطن

دعا أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ماجد الفتياني، الكل الفلسطيني، بجميع فصائله وقواه الوطنية إلى هبة وطنية جماهيرية واسعة، تحت شعار "القدس ليست للبيع، ولا للإعلان الأمريكي".



وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، على ضرورة أن ترتقي هذه الهبة، وحجم التحديات الكبيرة، التي تستهدف مشروعنا الوطني الفلسطيني.



وأكد الفتياني، على أن أي فلسطيني، يرفض تصفية القضية الفلسطينية، والمساومة على القدس، عليه يجب أن يشارك في هذه الهبة لحماية القدس، ومنع الإعلان من التطبيق، وإثبات أمام العالم أن الشعب الفلسطيني، سيبقى صامداً أمام الدفاع عن القدس وقضيته، والوقوف أمام جميع المؤامرات التي تُحاك ضده.



وأضاف أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح: أن الرئيس

سيؤكد خلال كلمته في مجلس الأمن على رفضه لـ (صفقة القرن) والتأكيد على أهمية تبني قرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية للسلام، وأن السلم والاستقرار الدوليين، لن يتحققا دون أخذ الحق الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية بحدود عام 67 وعاصمتها القدس، وحل عادل لقضية اللاجئين.