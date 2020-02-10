دون تحديد موعد نهائي.. الجيش التركي يُحضّر لعملية عسكرية شمال سوريا

رام الله - دنيا الوطننقل موقع (روسيا اليوم) عن مصدر عسكري في وزارة الدفاع التركية، بأن الجيش التركي، يحضّر لشن عملية عسكرية في محافظة إدلب شمال سوريا، لكنه قال: إنه لا تأكيد بعد حول اتخاذ قرار نهائي لشن العملية.وأضاف: أن الجيش التركي يجري تعزيزات، يرجح أن تكون مرتبطة بتحضيرات لعملية عسكرية في محافظة إدلب السورية، قائلاً: لوكالة (سبوتنيك)، "يجري الجيش التركي بعض النشاطات والتحصينات والتعزيزات في محافظة إدلب"​​​، فيما لم يؤكد المصدر أن قرار العملية العسكرية في إدلب قد اتخذ نهائياً.من جهتهم، تناقل نشطاء ووسائل إعلام محلية تابعة للمعارضة السورية، أنباء عن بدء القوات التركية، والفصائل السورية المسلحة الموالية لها بعملية عسكرية، اليوم الاثنين، على سراقب والنيرب بشرق إدلب في الشمال السوري.من جهته، قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إن قصفاً صاروخياً ومدفعياً مكثفاً، تنفذه القوات التركية، والفصائل السورية الموالية لها على مواقع قوات الجيش السوري في ريف إدلب الشرقي، حيث يتركز القصف على سراقب وقرى بريفها، وذلك بالتزامن مع تحركات للقوات التركية، والفصائل انطلاقاً من بلدة النيرب، وسط معلومات عن بدء الأتراك بعملية عسكرية برية برفقة الفصائل خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.يأتي ذلك في الوقت الذي أرسل فيه الجيش التركي، تعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.ووفق وكالة أنباء (الأناضول) فإن "التعزيزات تضمنت دبابات وسيارات إسعاف عسكرية، وناقلات جند مصفحة، دخلت الأراضي السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة".وأضافت: أن "الجيش أرسل أيضاً خمس شاحنات محملة بحواجز (أكورديون) مضادة للرصاص، إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا".بموازة ذلك، هبطت طائرة شحن عسكرية في مطار ولاية هطاي المحاذية للحدود السورية، فيما تُحلق المروحيات العسكرية في المنطقة بين فينة وأخرى.