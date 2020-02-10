إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات في مخيم العروب

مواجهات - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين اليوم الاثنين، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع خلال مواجهات شهدها مخيم العروب شمال الخليل.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن مواجهات اندلعت على مدخل المخيم أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى الى اصابة عدد منهم بحالات اختناق وعولجوا ميدانيا.



على صعيد آخر، سلمت قوات الاحتلال، الأسير المحرر يونس عودة حمدان الحروب (40 عاما) من بلدة خاراس شمال غرب الخليل، بلاغا لمراجعة مخابراتها في معسكر توقيف (عتصيون) شمال الخليل.