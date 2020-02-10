حماس تعلق على الحكم الإسرائيلي الصادر بحق الشيخ رائد صلاح

الشيخ رائد صلاح

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بشدة الحكم الصادر من محكمة الصلح الإسرائيلية، في حيفا، بحق رئيس الحركة الإسلامية "الجناح الشمالي" في أراضي 48، الشيخ رائد صلاح.



واعتبرت الحركة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، هذه الأحكام والإجراءات الإسرائيلية هي بمثابة استهداف لكل الأصوات الوطنية الحرة المدافعة عن الشعب الفلسطيني والقدس والمسجد الأقصى في مواجهة المخططات والمشاريع الإسرائيلية كافة التي تستهدف القدس والمسجد الأقصى المبارك، وهذا يعكس العقلية العنصرية المتطرفة التي تحكم عمل المؤسسات الصهيونية، وفي مقدمتها المحاكم والقضاء الإسرائيلي.



وشددت حركة حماس، على أن مثل هذه الأحكام الظالمة التي طالت شيخ الأقصى وكثيرًا من أبناء شعبنا وأهلنا في القدس والضفة والداخل المحتل والمرابطين والمرابطات في باحات الأقصى، لن توقف مسيرة نضال شعبنا وقياداته الوطنية وعلمائه عن مواصلة مشوارهم والقيام بواجبهم تجاه فلسطين وشعبها ومقدساتها، بل ستشكل حافزًا لكل أبناء شعبنا بالاستمرار في الطرق الإبداعية والأشكال الكفاحية في مواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته.