أب لثمانية أطفال نصفهم أصمة مقطوع راتبه منذ 11 عاماً يُناشد الرئيس إنقاذهم





وقال مقبل في مناشدته عبر "دنيا الوطن": "أنا موظف في السلطة، في الداخلية، تم فرزي من وزارة الأشغال، تفاجأت بقطع راتبي عام 2009، أي منذ 11 عاماً".





وأضاف مقبل: "كنت على بند بطالة دائمة، وجاءني تعيين، ولكن لم يتم الاعتراف به بسبب ظروف الانقسام".





ولدى مقبل 4 أطفال صم، يدرسون في جمعية أطفالنا للصم، وتتكبد العائلة 600 شيكل شهرياً لتدريسهم، وعليهم استحقاقات مالية مُتراكمة بقيمة 4450 شيكل.





يُناشد مقبل الرئيس عباس، النظر إليه بعين الرأفة والرحمة من أجل أطفاله ذوو الاحتياجات الخاصة، ومن أجل تسديد المبلغ المتراكم عليه.





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رام الله - دنيا الوطنوجه المواطن عماد أحمد مقبل (46 عاماً)، من غزة، مُناشدة للرئيس عباس بإعادة راتبه المقطوع، وإنقاذ أطفاله الثمانية.