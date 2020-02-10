شاب ذو إعاقة حركية يُناشد توفير كرسي مُتحرك كهربائي للتخفيف عن والديه المُسنَّيْن





تفاقمت مشاكل المواطن أبو حالوب الصحية، ويحتاج للذهاب بشكل دوري إلى المستشفى، ووالديه مريضين، لا يستطيعان التنقل به دون كرسي كهربائي.





ووجه الشاب مناشدة عبر "دنيا الوطن" للرئيس عباس ووزير الصحة والقيادات، بتوفير مطلبه البسيط، كما يأمل الشاب بأن يتم إعادة ترميم منزله ليتناسب مع وضعه وإعاقته الحركية.





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رام الله - دنيا الوطنيُعاني المواطن أنس حبيب أبو حالوب (20 عاماً)، من غزة، من إعاقة حركية نتيجة شلل نصفي ناتج عن استسقاء في الدماغ، كما يُعاني من تشوهات بالعمود الفقري، وبحاجة إلى كرسي كهربائي مُتحرك وفرشة كهربائية، وأكياس بول.