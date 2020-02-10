غانتس يتهم نتنياهو بتحويل غلاف غزة إلى "منطقة مختطفة"

زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم رئيس حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس، رئيس الوزراء بينامين نتنياهو، على خلفية تعامله مع قطاع غزة، في ظل إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة إلى مناطق غلاف غزة.



وقال غانتس في جلسة بـ (كنيست): "نتنياهو في السنوات الأخيرة أنت حولت غلاف غزة إلى منطقة مختطفة".



وأضاف موجهاً كلامه لرئيس الوزراء الإسرائيلي: "تسافر حول العالم، وتخرج بتصريحات ووعود، بينما سكان الجنوب، يعانون من كوابيس التوتر مع القطاع".



بدوره، هاجم وزير الجيش، نفتالي بينت، غانتس، وقال له: "لمدة 50 يومًا (يقصد في حرب 2014 عندما كان رئيس أركان)- لم تعرف كيفية التعامل مع أنفاق غزة، فهل ستتعامل مع البالونات؟".



ويشهد قطاع غزة، منذ عدة أيام تصعيداً إسرائيلياً، وكان آخره، الليلة الماضية، حيث شنت طائرات الاحتلال عدة غارات، استهدفت عدداً من المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية.