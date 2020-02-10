شؤون فلسطينية

غانتس يتهم نتنياهو بتحويل غلاف غزة إلى "منطقة مختطفة"

غانتس يتهم نتنياهو بتحويل غلاف غزة إلى "منطقة مختطفة"
زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس، رئيس الوزراء بينامين نتنياهو، على خلفية تعامله مع قطاع غزة، في ظل إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة إلى مناطق غلاف غزة.

وقال غانتس في جلسة بـ (كنيست): "نتنياهو في السنوات الأخيرة أنت حولت غلاف غزة إلى منطقة مختطفة".

وأضاف موجهاً كلامه لرئيس الوزراء الإسرائيلي: "تسافر حول العالم، وتخرج بتصريحات ووعود، بينما سكان الجنوب، يعانون من كوابيس التوتر مع القطاع".

بدوره، هاجم وزير الجيش، نفتالي بينت، غانتس، وقال له: "لمدة 50 يومًا (يقصد في حرب 2014 عندما كان رئيس أركان)- لم تعرف كيفية التعامل مع أنفاق غزة، فهل ستتعامل مع البالونات؟".

ويشهد قطاع غزة، منذ عدة أيام تصعيداً إسرائيلياً، وكان آخره، الليلة الماضية، حيث شنت طائرات الاحتلال عدة غارات، استهدفت عدداً من المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

البطنيجي: مقتل مواطنة في مدينة غزة والشرطة تحقق بالأسباب

البطنيجي: مقتل مواطنة في مدينة غزة والشرطة تحقق بالأسباب

الفتياني يدعو الكل الفلسطيني بجميع فصائله وقواه الوطنية لهبة وطنية جماهيرية واسعة

الفتياني يدعو الكل الفلسطيني بجميع فصائله وقواه الوطنية لهبة وطنية جماهيرية واسعة

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات في مخيم العروب

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات في مخيم العروب

قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطناً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطناً في الضفة الغربية

حماس تعلق على الحكم الإسرائيلي الصادر بحق الشيخ رائد صلاح

حماس تعلق على الحكم الإسرائيلي الصادر بحق الشيخ رائد صلاح

أب لثمانية أطفال نصفهم أصمة مقطوع راتبه منذ 11 عاماً يُناشد الرئيس إنقاذهم

أب لثمانية أطفال نصفهم أصمة مقطوع راتبه منذ 11 عاماً يُناشد الرئيس إنقاذهم

شاب ذو إعاقة حركية يُناشد توفير كرسي مُتحرك كهربائي للتخفيف عن والديه المُسنَّيْن

شاب ذو إعاقة حركية يُناشد توفير كرسي مُتحرك كهربائي للتخفيف عن والديه المُسنَّيْن

بتكلفة 500 ألف دولار.. بلدية القرارة تُعلن عن إطلاق رزمة مشاريع جديدة

بتكلفة 500 ألف دولار.. بلدية القرارة تُعلن عن إطلاق رزمة مشاريع جديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الفتياني يدعو الكل الفلسطيني بجميع فصائله وقواه الوطنية لهبة وطنية جماهيرية واسعة

الفتياني يدعو الكل الفلسطيني بجميع فصائله وقواه الوطنية لهبة وطنية جماهيرية واسعة

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات في مخيم العروب

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات في مخيم العروب

قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطناً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطناً في الضفة الغربية

حماس تعلق على الحكم الإسرائيلي الصادر بحق الشيخ رائد صلاح

حماس تعلق على الحكم الإسرائيلي الصادر بحق الشيخ رائد صلاح

أب لثمانية أطفال نصفهم أصمة مقطوع راتبه منذ 11 عاماً يُناشد الرئيس إنقاذهم

أب لثمانية أطفال نصفهم أصمة مقطوع راتبه منذ 11 عاماً يُناشد الرئيس إنقاذهم

شاب ذو إعاقة حركية يُناشد توفير كرسي مُتحرك كهربائي للتخفيف عن والديه المُسنَّيْن

شاب ذو إعاقة حركية يُناشد توفير كرسي مُتحرك كهربائي للتخفيف عن والديه المُسنَّيْن

غانتس يتهم نتنياهو بتحويل غلاف غزة إلى &#34;منطقة مختطفة&#34;

غانتس يتهم نتنياهو بتحويل غلاف غزة إلى "منطقة مختطفة"

بتكلفة 500 ألف دولار.. بلدية القرارة تُعلن عن إطلاق رزمة مشاريع جديدة

بتكلفة 500 ألف دولار.. بلدية القرارة تُعلن عن إطلاق رزمة مشاريع جديدة

منوعات

هل هذه خطيبة نجم طيور الجنة &#34;الوليد مقداد&#34;؟

هل هذه خطيبة نجم طيور الجنة "الوليد مقداد"؟

شاهد رومانسية دينا الشربيني وعمرو دياب في السعودية

شاهد رومانسية دينا الشربيني وعمرو دياب في السعودية

طبيب يستغل أنجلينا جولي للاعتداء على مريضاته

طبيب يستغل أنجلينا جولي للاعتداء على مريضاته

نتوءات غريبة تظهر على وجه أصالة تثير التساؤلات

نتوءات غريبة تظهر على وجه أصالة تثير التساؤلات

وائل كفوري سيدخل مجدداً القفص الذهبي

وائل كفوري سيدخل مجدداً القفص الذهبي

فينيكس أفضل ممثل وزيلويغر أفضل ممثلة.. أوسكار 2020 بالأسماء

فينيكس أفضل ممثل وزيلويغر أفضل ممثلة.. أوسكار 2020 بالأسماء

16 ألف دولار غرامة لكويتي بسبب إساءته للفنانة أحلام

16 ألف دولار غرامة لكويتي بسبب إساءته للفنانة أحلام

بأمر ملكي.. إليزابيث تطالب الأمير هاري وميغان بالعودة إلى بريطانيا

بأمر ملكي.. إليزابيث تطالب الأمير هاري وميغان بالعودة إلى بريطانيا

محمد رمضان يرد على الطيار الموقوف عن العمل بسببه: &#34;أنا صعيدي&#34;

محمد رمضان يرد على الطيار الموقوف عن العمل بسببه: "أنا صعيدي"

الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين

الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين

عربي

وزير سوداني يُطالب بحسم قضية التطبيع مع إسرائيل

وزير سوداني يُطالب بحسم قضية التطبيع مع إسرائيل

حمد بن جاسم: اتفاقية إسرائيلية عربية ستُوقّع قريباً

حمد بن جاسم: اتفاقية إسرائيلية عربية ستُوقّع قريباً

وزير الإعلام السوداني: سحب قواتنا من اليمن ليس سهلاً

وزير الإعلام السوداني: سحب قواتنا من اليمن ليس سهلاً

هذه حقيقة بناء منشآت أميركية جديدة في مناطق النفط في سوريا

هذه حقيقة بناء منشآت أميركية جديدة في مناطق النفط في سوريا