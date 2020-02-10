دولي

بعد إدانته بجرائم جنسية.. الحكم بسجن جنرال متقاعد في إسرائيل عشرة أشهر

بعد إدانته بجرائم جنسية.. الحكم بسجن جنرال متقاعد في إسرائيل عشرة أشهر
الحكم بسجن جنرال اسرائيل متقاعد بتهم جنسية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم، حكماً بالسجن الفعلي لمدة عشرة أشهر، وفرض غرامة مالية على الميجر جنرال المتقاعد في الشرطة، نيسو شاحام، بعد إدانته بجرائم جنسية، وأخرى تتعلق بالاحتيال، وخيانة الأمان.

وكان شاحام، قد تبوء منصب قائد شرطة لواء العاصمة سابقاً، وأدين بارتكاب جرائم جنسية، وإقامة علاقات حميمية مع خمس شرطيات، عملن في السابق تحت أمرته.

وأمر القاضي بتعويض اثنتين منهن بـ 1500 شيكل وأخرى بـ 500 شيكل، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

أخبار ذات صلة

دون تحديد موعد نهائي.. الجيش التركي يُحضّر لعملية عسكرية شمال سوريا

دون تحديد موعد نهائي.. الجيش التركي يُحضّر لعملية عسكرية شمال سوريا

على خلفية البالونات والصواريخ..عضو بـ (كابينت) يواصل هجومه على نفتالي بينت

على خلفية البالونات والصواريخ..عضو بـ (كابينت) يواصل هجومه على نفتالي بينت

سفينة ضخمة مزدحمة بالركاب وموبوءة بـ (كورونا) على ضفاف اليابان

سفينة ضخمة مزدحمة بالركاب وموبوءة بـ (كورونا) على ضفاف اليابان

العليا الإسرائيلية تُلغي قرار شطب النائبة يزبك

العليا الإسرائيلية تُلغي قرار شطب النائبة يزبك

ترامب يعتزم خفض المساعدات الخارجية في ميزانية 2021

ترامب يعتزم خفض المساعدات الخارجية في ميزانية 2021

كوخ صغير وراء ظهور (كورونا) في أوروبا

كوخ صغير وراء ظهور (كورونا) في أوروبا

ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) في الصين إلى 908 أشخاص

ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) في الصين إلى 908 أشخاص

توقيف رجل قرب البيت الأبيض هدد بقتل ترامب طعنا بالسكين

توقيف رجل قرب البيت الأبيض هدد بقتل ترامب طعنا بالسكين

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات في مخيم العروب

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات في مخيم العروب

قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطناً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطناً في الضفة الغربية

حماس تعلق على الحكم الإسرائيلي الصادر بحق الشيخ رائد صلاح

حماس تعلق على الحكم الإسرائيلي الصادر بحق الشيخ رائد صلاح

أب لثمانية أطفال نصفهم أصمة مقطوع راتبه منذ 11 عاماً يُناشد الرئيس إنقاذهم

أب لثمانية أطفال نصفهم أصمة مقطوع راتبه منذ 11 عاماً يُناشد الرئيس إنقاذهم

شاب ذو إعاقة حركية يُناشد توفير كرسي مُتحرك كهربائي للتخفيف عن والديه المُسنَّيْن

شاب ذو إعاقة حركية يُناشد توفير كرسي مُتحرك كهربائي للتخفيف عن والديه المُسنَّيْن

غانتس يتهم نتنياهو بتحويل غلاف غزة إلى &#34;منطقة مختطفة&#34;

غانتس يتهم نتنياهو بتحويل غلاف غزة إلى "منطقة مختطفة"

بتكلفة 500 ألف دولار.. بلدية القرارة تُعلن عن إطلاق رزمة مشاريع جديدة

بتكلفة 500 ألف دولار.. بلدية القرارة تُعلن عن إطلاق رزمة مشاريع جديدة

نقابة الأطباء وجمعية أطباء العيون تقرران الاعتصام أمام مجلس الوزراء

نقابة الأطباء وجمعية أطباء العيون تقرران الاعتصام أمام مجلس الوزراء

منوعات

هل هذه خطيبة نجم طيور الجنة &#34;الوليد مقداد&#34;؟

هل هذه خطيبة نجم طيور الجنة "الوليد مقداد"؟

شاهد رومانسية دينا الشربيني وعمرو دياب في السعودية

شاهد رومانسية دينا الشربيني وعمرو دياب في السعودية

طبيب يستغل أنجلينا جولي للاعتداء على مريضاته

طبيب يستغل أنجلينا جولي للاعتداء على مريضاته

نتوءات غريبة تظهر على وجه أصالة تثير التساؤلات

نتوءات غريبة تظهر على وجه أصالة تثير التساؤلات

وائل كفوري سيدخل مجدداً القفص الذهبي

وائل كفوري سيدخل مجدداً القفص الذهبي

فينيكس أفضل ممثل وزيلويغر أفضل ممثلة.. أوسكار 2020 بالأسماء

فينيكس أفضل ممثل وزيلويغر أفضل ممثلة.. أوسكار 2020 بالأسماء

16 ألف دولار غرامة لكويتي بسبب إساءته للفنانة أحلام

16 ألف دولار غرامة لكويتي بسبب إساءته للفنانة أحلام

بأمر ملكي.. إليزابيث تطالب الأمير هاري وميغان بالعودة إلى بريطانيا

بأمر ملكي.. إليزابيث تطالب الأمير هاري وميغان بالعودة إلى بريطانيا

محمد رمضان يرد على الطيار الموقوف عن العمل بسببه: &#34;أنا صعيدي&#34;

محمد رمضان يرد على الطيار الموقوف عن العمل بسببه: "أنا صعيدي"

الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين

الإفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين

عربي

وزير سوداني يُطالب بحسم قضية التطبيع مع إسرائيل

وزير سوداني يُطالب بحسم قضية التطبيع مع إسرائيل

حمد بن جاسم: اتفاقية إسرائيلية عربية ستُوقّع قريباً

حمد بن جاسم: اتفاقية إسرائيلية عربية ستُوقّع قريباً

وزير الإعلام السوداني: سحب قواتنا من اليمن ليس سهلاً

وزير الإعلام السوداني: سحب قواتنا من اليمن ليس سهلاً

هذه حقيقة بناء منشآت أميركية جديدة في مناطق النفط في سوريا

هذه حقيقة بناء منشآت أميركية جديدة في مناطق النفط في سوريا