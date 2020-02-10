بعد إدانته بجرائم جنسية.. الحكم بسجن جنرال متقاعد في إسرائيل عشرة أشهر



وكان شاحام، قد تبوء منصب قائد شرطة لواء العاصمة سابقاً، وأدين بارتكاب جرائم جنسية، وإقامة علاقات حميمية مع خمس شرطيات، عملن في السابق تحت أمرته.





وأمر القاضي بتعويض اثنتين منهن بـ 1500 شيكل وأخرى بـ 500 شيكل، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم، حكماً بالسجن الفعلي لمدة عشرة أشهر، وفرض غرامة مالية على الميجر جنرال المتقاعد في الشرطة، نيسو شاحام، بعد إدانته بجرائم جنسية، وأخرى تتعلق بالاحتيال، وخيانة الأمان.