شؤون فلسطينية

بتكلفة 500 ألف دولار.. بلدية القرارة تُعلن عن إطلاق رزمة مشاريع جديدة

بتكلفة 500 ألف دولار.. بلدية القرارة تُعلن عن إطلاق رزمة مشاريع جديدة
جانب من الحفل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت بلدية القرارة جنوب قطاع غزة، عن إطلاقها لرزمة مشاريع تطويرية جديدة، بتمويل من خلال صندوق البلديات.

وقال رئيس البلدية، إسماعيل الأسطل في كلمة له خلال حفل نظمته البلدية؛ للإعلان عن رزمة من المشاريع التطويرية في المنطقة، بحضور عدد من الوجهاء وأهالي المنطقة، وصلت "دنيا الوطن": "أنه سيتم البدء بتنفيذ جملة من المشاريع الحيوية والتطويرية المهمة في المنطقة الشرقية من القرارة، وذلك في عدة مجالات تشمل الطرق والمياه والإنارة".

وأضاف بأن أول هذه المشاريع، سيكون رصف شارع وادي العشيبات، حيث سيشمل المشروع إنشاء بنية تحتية كاملة من مياه وصرف صحي، وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى رصف الشارع بعرض 7 أمتار وبطول حوالي 1000م.

وأوضح رئيس البلدية، بأن المشاريع الأخرى المراد تنفيذها ستشمل إنارة عدد من مفترقات الطرق الحيوية بالطاقة الشمسية وكذلك إنشاء محطة تحلية للمياه، بالإضافة إلى تشغيل أحد آبار البلدية بالطاقة الشمسية، مشيراً الى أن التكلفة الاجمالية للمشاريع تزيد عن 500 ألف دولار، وذلك بتمويل من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية ضمن مشروع تنمية المجتمعات الضعيفة.

وأكد أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع  قبل منتصف هذا العام.

وشكر الأسطل صندوق البلديات والجهات المانحة على تمويلها وتعاونها مع البلدية في خدمة أهالي القرارة، مقدراً تعاون اهالي المنطقة مع البلدية في تسهيل تنفيذ المشاريع.

وفي نهاية الحفل، تفقد رئيس البلدية، برفقة أهالي المنطقة طبيعة سير العمل في شارع الشعيبات، واستمع لمطالب المواطنين واحتياجاتهم.


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