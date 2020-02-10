نقابة الأطباء وجمعية أطباء العيون تقرران الاعتصام أمام مجلس الوزراء





وقررت نقابة الأطباء، وجمعية أطباء العيون، استمرار الإضراب في كافة عيادات ومستشفيات وأقسام العيون الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والعيادات الخاصة



وفيما يلي نص بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



بناءً على اجتماع الهيئة العامة لجمعية أطباء العيون ونقابة الأطباء تمت مناقشة مع آلت إليه الأمور، فقد تقرر استمرار الإضراب في كافة عيادات ومستشفيات وأقسام العيون الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والعيادات الخاصة ليوم الاثنين وذلك بسبب عدم إنهاء الخلاف بشكل تام حول موضوع "دكتور بصريات" الذي طرحته الجامعة العربية الأمريكية ويستنى من الإضراب الحالات الطارئة.





وأصدرت نقابة أطباء العيون الأسبوع الماضي، بياناً رفضت من خلاله برنامجاً طرحته الجامعة العربية الأمركية، داعية أبناء شعبنا بعدم تسجيل أبنائهم في هذا البرنامج.

وحذرت النقابة في بيان لها، من أن ما وصفتهم أصحاب المصالح الخاصة يقومون بطرح مشاريع استثمارية على هيئة برامج جامعية تضر ببنية النظام الصحي الفلسطيني وتضرب التعاون والتكامل القائم بين مكونات القطاع الصحي خاصة أطباء العيون وأخصائيي البصريات.

رام الله - دنيا الوطنقررت نقابة الأطباء، وجمعية أطباء العيون، الاعتصام أمام مجلس الوزراء، خاصة وأنه سيعقد جلسته الأسبوعية اليوم، وذلك بناءً على عدم إنهاء الخلاف حول موضوع "دكتور بصريات" الذي طرحته الجامعة العربية الامريكية.