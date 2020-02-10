إصابة مواطنيْن بعد أن صدمت قوات الاحتلال مركبتهما في بيت لحم

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب اليوم الاثنين، مواطنان اثنان، برضوض، بعد أن صطدمت قوات الاحتلال مركبتهما بشكل متعمد، في قرية حوسان غرب بيت لحم.



وأفاد أحد المسعفين في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن مركبة عسكرية صدمت المركبة التي كان يستقلها المواطنين فادي رائد قطوش (27 عانا)، وعماد خالد قطوش (23 عاما) من قرية بتير، على مدخل القرية، ما ادى الى اصابتهما برضوض، وجرى نقلهما إلى إحدى المستشفيات في بيت لحم، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).