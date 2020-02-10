الرجوب يُصدر قراراً تاريخياً بشأن تسجيل الخيول العربية في فلسطين



ووصف زكارنة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، هذا القرار بالتاريخي؛ لأنه يوثق تاريخ طويل لفلسطين، يصل لأكثر من ألف عام مضت، حيث إن الخيل العربية تُسجل وفق معايير دولية معتمدة، توثق اسم الأم والأب للخيل لمئات السنين، وهذا جزء أصيل من تاريخ شعبنا، يجب الحفاظ عليه.



وبين، أن لدى فلسطين المحتلة عام 1967 حوالي 1500 رأس خيل، جميعها مسجلة لدى الجمعية الإسرائيلية، ودولة الاحتلال، تعتمد هذه الخيول في المؤسسات الدولية كخيول إسرائيلية، وتجني من ذلك حوالي مليون شيكل من جيوب الفلسطينيين.



وقال زكارنة: إن هذه الخيول أولاً: قيمة تاريخية، وثانياً: قيمة مالية لمالكيها، وجب الحفاظ عليها، إلا أن هناك خيولاً عربية أصيلة في قطاع غزة، لم يتم تسجيلها بدعوى الأمور الأمنية، وبالتالي ووفق هذه الحجج، يتم إعدام تلك الخيول، وضرب التاريخ الفلسطيني، وكذلك خسائر فادحة للمالكين.



وأكد أن فلسطين لها باع طويل في بطولات جمال الخيل العربي، حققت نتائج عالمية، وحصلت على العضوية الدائمة لمؤسسة (الإيكاهو) الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة.



وبين زكارنة، أن اللجنة العليا، تتبع للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، بإشراف ورعاية مباشر من اللواء جبريل الرجوب، وبرئاسة الوزير عصام القدومي، الذي أكد أن فلسطين ستحصل على العضوية الدائمة في موسسة (الواهو) في العام 2021.



ويذكر، أن الرجوب، أصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا كمرجعية لتسجيل الخيول العربية، برئاسة القدومي، وزكارنة، نائباً للرئيس، والأمين العام للجنة الأولمبية، مقرراً، والحاج سليمان محسن عضواً، و بيسان الحافي، مستشارة قانونية، وأريج غنايم، علاقات دولية، وممثل لكل من: وزارة الزراعة واتحاد الفروسية.

رام الله - دنيا الوطنقال بسام زكارنة، نائب رئيس اللجنة العليا لتسجيل الخيول العربية في فلسطين: "إن اللواء جبريل الرجوب، وبناء على توصيات اللجان المختصة، وتحقيقا للمصلحة الوطنية، والمسؤولية التاريخية لحفظ أنساب الخيول العربية الفلسطينية، قرر تشكيل لجنة عليا؛ لتسجيل الخيول العربية في فلسطين، وفق المعايير الدولية لمؤسسة الواهو، ولتنظيم بطولات الجمال".