بلدية طوباس تُطلق اسم مرزوق الغانم على أحد شوارع المدينة

رئيس مجلس الأمة الكويتي السيد مرزوق الغانم

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رام الله - دنيا الوطن

تماشياً مع سياسة القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في رفض (صفقة القرن)، وأي مبادرات سياسية أو اقتصادية، لا تلبي الثوابت الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وتخليداً للمواقف العربية الداعمة لموقف الشعب الفلسطيني وقيادته في رفض الصفقة، قررت بلدية طوباس، تسمية أحد شوارع المدينة على اسم رئيس مجلس الأمة الكويتي، السيد مرزوق الغانم، تقديراً لمواقف الكويت خاصة، وللمواقف العربية عامة الرافضة لـ (صفقة القرن)، وللتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.



واعتبر رئيس بلدية طوباس، خالد سمير عبد الرازق، في تصريح وصل (دنيا الوطن) قرار بلدية طوباس، بتسمية شارع في مدينة طوباس باسم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، تقديراً لمواقفه الوطنية الشجاعة، وخطوة تتماشى مع توجهات الرأي العام العربي بشكل عام، وتوجهات الرأي العام الفلسطيني بشكل خاص في دعم وتخليد المواقف القومية، الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وللقائمين عليها أمثال رئيس مجلس الأمة الكويتي.



وتابع رئيس بلدية طوباس حديثه عن دوافع خطوة البلدية بالقول: كما جاءت خطوة بلدية طوباس، اعترافاً وتقديراً لدور أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، وللشعب الكويتي الشقيق في دعم الشعب الفلسطيني على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، وفي التمسك بالثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.



كما عبّر رئيس بلدية طوباس عن تثمينه لخطوة رئيس مجلس الأمة الكويتي، في إلقاء وثائق (صفقة القرن) في سلة النفايات، نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية، وكل شرفاء وأحرار العالم، وذلك أثناء اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمان، مردداً مقولة الرئيس محمود عباس، بأن المكان المناسب لـ (صفقة القرن) هو مزبلة التاريخ.



الجدير ذكره، أن مرزوق الغانم، يشغل منصب رئيس مجلس الأمة الكويتي منذ العام 2013، وأعيد انتخابه في الدورة البرلمانية في العام 2016، وهو سياسي وعضو مجلس الأمة الكويتي منذ عام 2006، وعضو في البرلمان العربي الانتقالي.