شاهد: إحضار الأسيرة خالدة جرار لقاعة محكمة (عوفر) العسكرية









رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو، يظهر إحضار مصلحة السجون الإسرائيلية، للقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأسيرة خالدة جرار، إلى قاعة محكمة (عوفر) العسكرية.وكانت سلطات الاحتلال، أعادت في 31 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اعتقال جرار.وقبل ذلك، تم اعتقال جرار عامي 2015 و2017، حيث كانت تشغل رئيسة لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، واتهمها الاحتلال بالنشاط السياسي لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وخضعت للاعتقال الإداري المتجدد طيلة فترات اعتقالها.